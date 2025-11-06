Sập nhà trong đêm bão, Công an Đắk Lắk cứu hộ 3 người

TPO - Giữa đêm mưa bão dữ dội, lực lượng Công an Đắk Lắk đã kịp thời ứng cứu ba người trong một gia đình bị sập nhà, đưa họ đến nơi trú ẩn an toàn.

Tối 6/11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của bão số 13, mưa lớn kèm gió giật mạnh cấp 11–12 khiến nhiều khu vực tại phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) bị tốc mái, hư hỏng nặng, thậm chí sập đổ hoàn toàn.

Khoảng 19h30, một căn nhà đối diện Trại giam Long Bình, tổ dân phố Long Bình, bất ngờ bị sập khi trong nhà còn hai vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng cháu nhỏ 2 tuổi.

Lực lượng Công an Đắk Lắk cứu hộ 3 người trong gia đình.

Nhận tin báo, Đại tá Y San Adrơng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đang trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó bão tại địa bàn, lập tức chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an phường Sông Cầu và cán bộ Trại giam Long Bình khẩn trương đến hiện trường. Chỉ sau khoảng 10 phút, các chiến sĩ có mặt, nhanh chóng cứu được 3 nạn nhân ra ngoài an toàn và đưa về Trại giam Long Bình trú tạm. Hiện cả gia đình đều ổn định sức khỏe, được hỗ trợ ăn uống, chỗ ở.

Cùng thời điểm, bão số 13 với sức gió giật cấp 11–12 và mưa lớn đã đổ bộ vào khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng. Nhiều nơi như phường Sông Cầu, Xuân Đài, Tuy Hòa bị mất điện trên diện rộng, hàng loạt nhà dân tốc mái, hư hại nghiêm trọng.

Trên địa bàn phường Sông Cầu đang có mưa lớn.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng “4 tại chỗ” túc trực xuyên đêm, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương, ông Đào Mỹ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương “bám sát địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu; tuyệt đối không tiếc tài sản mà ở lại trong vùng nguy hiểm”.

Đến khuya cùng ngày, nhiều địa phương như xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc tiếp tục ghi nhận thiệt hại nặng. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người dân, hỗ trợ cứu hộ và khắc phục hậu quả bão sau khi hoàn lưu đi qua.