Hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa 6 cảng hàng không vì bão

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục đóng cửa thêm sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) và hủy nhiều chuyến bay khác trong hôm nay (6/11)

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), sân bay Liên Khương đóng cửa từ 19h hôm nay đến 0h ngày 7/11. Trước đó, Cục Hàng không đã tạm ngừng hoạt động 5 sân bay khác gồm: Phù Cát (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên), Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thời gian tạm dừng được ấn định trong khoảng từ chiều nay đến sáng 7/11, tùy theo diễn biến cụ thể của bão Kalmaegi: Phù Cát từ 16h hôm nay đến 3h ngày 7/11; Chu Lai từ 20h hôm nay đến 5h ngày 7/11; Tuy Hòa từ 15h hôm nay đến 0h ngày 7/11; Pleiku từ 21h hôm nay đến 6h ngày 7/11; Buôn Ma Thuột từ 22h hôm nay đến 6h ngày 7/11.

Như vậy, có tổng cộng 6 sân bay phải đóng cửa để tránh bão Kalmaegi.

6 sân bay phải đóng cửa để tránh bão Kalmaegi. Ảnh: ACV.

Cơ quan quản lý hàng không đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó với bão Kalmaegi, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc, đài trạm để kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hoạt động khai thác tại sân bay.

Trước tình hình thời tiết xấu, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cũng tiếp tục thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong hôm nay lần 2.

Theo đó, hãng hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi giữa Hà Nội, TPHCM, Cam Ranh và Đà Nẵng sau 20h hôm nay, gồm các chuyến: VN7136, VN7137, VNA142, VN143, VN148, VN149, VN7912, VN7193 và VN1940.

Ngoài ra, 2 chuyến VN1386 và VN1387 trên đường bay giữa TPHCM - Liên Khương được lùi sang ngày 7/11.

Hãng Vietjet thông báo, một số chuyến bay trong hôm nay và ngày 7/11 tiếp tục phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Cụ thể, hôm nay tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ316, VJ315 chặng TPHCM - Huế - TPHCM.

Ngày 7/11 tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ431, VJ430 chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội, các chuyến bay VJ380, VJ381 chặng TPHCM - Quy Nhơn - TPHCM.

Vietnam Airlines tiếp tục hủy nhiều chuyến bay trong hôm nay vì bão. Ảnh: NIA.

Theo Trung tâm Cảnh báo thời tiết hàng không, từ sáng nay đến ngày 7/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi, nhiều khu vực điều hành bay của ACC TPHCM và ACC Hà Nội có khả năng xuất hiện mây dông mạnh, đỉnh mây cao tới FL500/550, kèm theo dông sét và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác.

Các Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất cũng cảnh báo khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi đến các sân bay Chu Lai, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Liên Khương. Ngoài ra, các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ cũng có thể chịu tác động gián tiếp do hoàn lưu rộng và cường độ mạnh của cơn bão.

Theo đánh giá của các cơ quan dự báo trong và ngoài nước, dự báo đường đi và cường độ của bão Kalmaegi hiện có độ đồng nhất cao, cho thấy bão sẽ tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong 24 giờ tới.