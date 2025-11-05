Loạt sân bay bị ảnh hưởng bão, hủy nhiều chuyến trong 2 ngày tới

TPO - Bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến gần đất liền khiến hoạt động hàng không tại nhiều sân bay miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp của bão, các hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh hàng loạt chuyến bay trong hai ngày 6/11 và 7/11.

Theo dự báo, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Liên Khương, Pleiku và Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, các cảng Cam Ranh và Đồng Hới cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ để kịp thời ứng phó khi bão có diễn biến phức tạp.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiểm tra toàn bộ kết cấu hạ tầng, đài trạm, hệ thống thông tin liên lạc tại các sân bay trong vùng bão; triển khai phương án phòng chống ngập úng, bảo vệ công trình, thiết bị, phương tiện. Đối với các dự án đang thi công như Chu Lai và Phù Cát, chủ đầu tư được yêu cầu xác định điểm dừng kỹ thuật và sẵn sàng phương án khắc phục sau bão.

8 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi. Ảnh minh họa: ACV.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tăng cường cập nhật thông tin khí tượng và cảnh báo sớm cho các đơn vị điều hành bay. Cùng với đó, các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bối cảnh thời tiết xấu.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Vietnam Airlines đã thông báo điều chỉnh hàng loạt chuyến bay trong hai ngày 6/11 và 7/11.

Cụ thể, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phù Cát (Gia Lai), gồm VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 06/11 và VN1392, VN1393 ngày 7/11. Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Phù Cát ngày 6/11 sẽ được điều chỉnh lịch khai thác sớm trước 12h.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6/11 sẽ được khai thác trước 12h. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10h cùng ngày.

Ngày 6/11, hãng không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ngày 7/11, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12h.

Vietnam Airlines đã thông báo điều chỉnh hàng loạt chuyến bay trong hai ngày 6/11 và 7/11 để tránh bão Kalmaegi. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 6/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13h.

Các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột sẽ được khai thác sau 11h. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13h.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 6/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 7/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13h.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng sẽ không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương trong ngày 6/11.

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet Air cho biết, hiện tại các chuyến bay quốc tế đến và đi Việt Nam của hãng vẫn khai thác bình thường, dự kiến sẽ không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tại Việt Nam, các chuyến đến và đi sân bay Đà Lạt, Tuy Hoà, Quy Nhơn và Chu Lai trong ngày 6/11 phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, cụ thể như sau: Tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ729, VJ728 chặng Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng, chuyến bay VJ362, VJ363 chặng TP.HCM - Đà Lạt - TP.HCM, VJ409, VJ410 chặng Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội, VJ206, VJ207 chặng TP.HCM - Tuy Hoà - TP.HCM, VJ433, VJ432 chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội, VJ384, VJ385 chặng TP.HCM - Quy Nhơn - TP.HCM, VJ376, VJ377 chặng TP.HCM - Chu Lai - TP.HCM.

Thay đổi thời gian khởi hành các chuyến bay: VJ715; VJ714 chặng Thanh Hoá - Đà Lạt - Thanh Hoá.

Hành khách có chuyến bay đến và đi từ các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đồng Hới trong thời gian này vui lòng lưu ý kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay để chủ động lịch trình. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão; chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay của mình trên website của hãng hoặc các ứng dụng điện thoại.

Trong trường hợp thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu… Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu.