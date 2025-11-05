Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ Xây dựng kích hoạt phương án khẩn, ứng phó bão Kalmaegi

Lộc Liên
TPO - Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến nhanh vào Biển Đông với cường độ rất mạnh. Bộ Xây dựng đã phát công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai biện pháp phòng tránh, tuyệt đối không để bị động và bất ngờ.

Công điện của Bộ Xây dựng nêu rõ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng nay (5/11), bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Sau đó, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và hướng về vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, trong đó khu vực Trường Sa và Lý Sơn có thể chịu gió mạnh nhất.

Dự báo ngay từ đêm 6/11, bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Vùng ảnh hưởng rất rộng lớn, gió mạnh suốt từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, trong khi mưa lớn có thể xảy ra từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Đáng nói, Kalmaegi được coi là cơn bão rất mạnh, đổ bộ đúng thời điểm khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn nếu không ứng phó kịp thời.

Công điện yêu cầu Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam rà soát toàn bộ tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven bờ, cửa sông; bằng mọi biện pháp thông báo, hướng dẫn các tàu thuyền di chuyển thoát khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời tổ chức sắp xếp nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người ở lại tàu khi bão đổ bộ.

image-4.jpg
Kalmaegi được coi là cơn bão rất mạnh, đổ bộ đúng thời điểm khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh minh họa.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cần bố trí sẵn phương tiện tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng triển khai cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam được chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng cảnh báo, cập nhật liên tục hướng di chuyển của bão trên hệ thống đài thông tin duyên hải.

Đối với các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa rà soát, kiểm tra an toàn các công trình dân dụng, công trình xây dựng đang thi công; Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24, bảo đảm giao thông an toàn và thoát nước nhanh tại các đô thị; Cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, chuẩn bị nhân lực, phương tiện thu dọn sau bão để không làm gián đoạn giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và tình hình mưa lũ kéo dài tại miền Trung, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã hỗ trợ hành khách trả vé không thu phí đối với các chặng tàu có ga đi hoặc ga đến là Huế và Đà Nẵng, áp dụng cho các vé đi trong thời gian từ ngày 4/11 đến hết ngày 10/11.

Trường hợp hành khách mua vé khứ hồi, nếu lượt đi thuộc phạm vi được hỗ trợ, hành khách có thể trả vé cho cả hai lượt ngay tại nhà ga mà không bị thu phí.

Lộc Liên
