Đề xuất hơn 630 tỷ đồng 'giải cứu' quốc lộ sau bão lũ

TPO - Trước thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ dồn dập gây ra, đặc biệt là ba cơn bão số 9, 10 và 11, Cục Đường bộ Việt Nam đã khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất phương án hỗ trợ hơn 636 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trên các tuyến quốc lộ phân cấp về địa phương quản lý.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), việc phân cấp quản lý quốc lộ đang được thực hiện theo Nghị định số 165 ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Tính đến 1/7/2025, Cục ĐBVN đã hoàn tất bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho UBND các tỉnh tiếp nhận quản lý (trừ một số đoạn tại Đồng bằng sông Cửu Long và Cụm phà Vàm Cống).

Tuy nhiên, ngay sau khi bàn giao, hàng loạt tuyến quốc lộ đã bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Theo tổng hợp từ 9 địa phương gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thiệt hại ước tính lên tới 2.079 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ngân sách bị dồn sức cho nhiều lĩnh vực khắc phục hậu quả khác, các địa phương đồng loạt kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Cục ĐBVN hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2025. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 1.441 tỷ đồng, trong đó: Xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông (bước 1) gần 1.228 tỷ đồng; Kiên cố hóa, bền vững công trình cần 213,5 tỷ đồng

Cục ĐBVN đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Bộ Tài chính báo cáo cấp thẩm quyền về đề xuất hơn 636 tỷ đồng 'giải cứu' quốc lộ sau bão lũ kỷ lục tại 9 tỉnh. Ảnh: NAG Minh Tú.

Bên cạnh việc cân đối lại kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2025, Cục đã chủ động điều chuyển vật tư thiết yếu như hơn 29.000 rọ thép, 225m dầm Beilley hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng như Điện Biên, Lào Cai, Nghệ An…

Cục ĐBVN đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Bộ Tài chính báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn, nhằm bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh thực hiện bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa khẩn cấp ngoài kế hoạch.

Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ là hơn 636 tỷ đồng, với phạm vi áp dụng cho 9 tỉnh nêu trên, theo nguyên tắc tập trung vào kinh phí xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông bước 1.

Cục ĐBVN đề xuất tỷ lệ hỗ trợ như sau: Các tỉnh có mức thiệt hại lớn (trên 100 tỷ đồng) và đã được Thủ tướng quyết định hỗ trợ năm 2025 gồm Điện Biên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An - được hỗ trợ 40 - 50% mức đề nghị. Các tỉnh còn lại gồm Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Hà Tĩnh - được hỗ trợ 80% mức đề nghị.

"Vệc điều chỉnh kế hoạch vốn đểưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai là kinh nghiệm đã được áp dụng hiệu quả nhiều năm qua trên hệ thống quốc lộ. Đề xuất lần này không chỉ nhằm khôi phục hạ tầng sau bão lũ mà còn đảm bảo tính liên tục, ổn định và an toàn giao thông quốc gia, giúp “mạch máu” giao thông không bị tắc nghẽn, hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất", Báo cáo của Cục ĐBBVN nêu rõ.