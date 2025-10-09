Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

VEC miễn phí dịch vụ đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ

Lộc Liên
TPO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ, cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ sau bão. Đây là động thái thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai, hỗ trợ kịp thời công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo đại diện VEC, từ 18h ngày 8/10, các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ được miễn thu phí toàn bộ khi lưu thông qua 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý và khai thác, gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bến Lức - Long Thành

Thời gian kết thúc chính sách sẽ được VEC và Cục Đường bộ Việt Nam thông báo sau, tùy theo diễn biến tình hình khắc phục hậu quả bão.

Đại diện VEC nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu là triển khai chính sách đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, tránh tình trạng lợi dụng gây thất thoát doanh thu nhà nước.

Để chính sách được thực hiện minh bạch và hiệu quả, VEC yêu cầu các nhà thầu cung cấp dịch vụ thu phí gồm Công ty cổ phần TASCO, và Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) thực hiện biện pháp quản lý chặt chẽ trong toàn bộ quá trình miễn phí.

xe-cho-hang-cuu-tro-qua-tram-thu-phi-hai-van-noi-doan-dai-4702.jpg
VEC miễn phí dịch vụ đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ. Ảnh minh họa: MT.

Cụ thể, các đơn vị thu phí phải ghi nhận và lưu trữ thông tin chi tiết của các phương tiện được miễn phí; Lưu hồ sơ, hình ảnh và dữ liệu phần mềm đầy đủ để đối chiếu; Báo cáo kịp thời mọi trường hợp miễn phí qua hệ thống thu phí tự động; Tuyệt đối không để xảy ra gian lận, trục lợi hoặc thất thoát nguồn thu phí.

Trung tâm Giám sát Khai thác vận hành đường cao tốc (VECM) được giao nhiệm vụ giám sát xuyên suốt việc thực hiện chính sách. Đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn, hậu kiểm và tổng hợp báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện của các nhà thầu. Báo cáo phải gửi lên VEC trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được dữ liệu của TASCO và VDTC.

VECM phối hợp với các đơn vị vận hành tại hiện trường để xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, đảm bảo lưu thông thông suốt cho các đoàn xe cứu trợ.

Đại diện VEC cho biết, việc miễn phí đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ không chỉ là chính sách tạm thời, mà còn là thông điệp nhân văn, thể hiện tinh thần “doanh nghiệp vì cộng đồng” trong thời điểm khó khăn.

Trước đó, để kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão Bualoi và Matmo (bão số 10 và 11), Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư BOT mở làn xanh, miễn phí thu phí cho xe cứu trợ đi qua trạm, đồng thời phối hợp phân luồng, đảm bảo lưu thông thông suốt.

Hiện tại, ngoài VEC, tập đoàn Đèo Cả cũng vừa công bố miễn phí đường bộ cho tất cả các đoàn xe cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11, khi đi qua các trạm thu phí do Đèo Cả quản lý vận hành.

Lộc Liên
