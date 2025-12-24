10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2025

Năm 2025 ghi dấu cột mốc bứt phá đáng chú ý của kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tăng trưởng GDP cả năm dự kiến vượt 8% - đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu; thu nhập bình quân đầu người tiến gần mốc 5.000 USD, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang nhóm thu nhập trung bình cao.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao trong năm 2025.

Nền tảng vĩ mô tiếp tục được giữ vững với lạm phát kiểm soát, các cân đối lớn bảo đảm, nợ công và bội chi ngân sách ở mức an toàn. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam, đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng dài hạn của nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới.

Năm nay ghi dấu một cột mốc đặc biệt của kinh tế Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chính thức cán mốc kỷ lục khoảng 920 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Kết quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng và xu hướng bảo hộ quay trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ áp thuế đối ứng với các quốc gia làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Điều này không chỉ tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng và ổn định vĩ mô, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức chống chịu của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ban hành được xem là bước ngoặt về tư duy phát triển, kinh tế tư nhân được xác định là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp 55-58% GDP và tạo việc làm cho tới 85% lao động.

Hộ kinh doanh được hướng dẫn chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Sau gần 8 tháng triển khai, Nghị quyết 68 đã tạo hiệu ứng rõ nét: Bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 11.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Môi trường kinh doanh cải thiện mạnh mẽ nhờ cắt giảm, đơn giản hóa gần 3.000 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 34.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Song song đó, khu vực hộ kinh doanh bước vào “cuộc chơi mới” khi cơ chế thuế khoán sẽ chấm dứt từ năm 2026, đi kèm hàng loạt ưu đãi thuế cho hộ chuyển đổi lên doanh nghiệp, mở ra dư địa phát triển bền vững và minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Năm 2025 ghi dấu một điểm nhấn quan trọng của bức tranh kinh tế vĩ mô khi tăng trưởng tín dụng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tính đến ngày 27/11, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế vượt 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024, cao hơn đáng kể so với mức 11,47% của cùng kỳ năm trước. Con số này không chỉ cho thấy dòng vốn đang được khơi thông mạnh mẽ mà còn phản ánh rõ nét sự phục hồi của cầu tín dụng sau giai đoạn trầm lắng.

Hơn 18,2 triệu tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng lập đỉnh 5 năm là tín hiệu tích cực, cho thấy nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ rệt hơn. Nếu được điều hành linh hoạt và kiểm soát tốt rủi ro, dòng vốn tín dụng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Năm 2025 được xem là một dấu mốc đặc biệt khi Việt Nam đồng loạt khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,1 triệu tỷ đồng; trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 75%. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, không chỉ kích thích tăng trưởng ngắn hạn mà còn định hình không gian phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ tới.

﻿ ﻿ Cao tốc Bắc - Nam chính thức thông tuyến.

Trong lĩnh vực giao thông, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, 325 km nút giao và đường dẫn vượt mục tiêu 3.000 km theo kế hoạch 5 năm. Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc, gần gấp đôi tổng số km cao tốc của 20 năm trước đó; đặc biệt hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Nhiều cảng hàng không được nâng cấp, mở rộng như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Theo thống kê, năm nay đã có khoảng 1.759 dự án, nhà đất tồn đọng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh đã được xử lý, với tổng vốn đầu tư khoảng 220.433 tỷ đồng. Với 402 dự án, cơ sở nhà đất còn lại, các địa phương đang tích cực xử lý. Kết quả này cho thấy việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lãng phí.

Bất động sản có tín hiệu khởi sắc.

Cùng với việc xử lý các dự án tồn đọng, nguồn cung bất động sản năm 2025 ghi nhận tín hiệu tích cực, không chỉ ở phân khúc nhà ở thương mại mà đặc biệt là nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến cuối tháng 12/2025, cả nước sẽ hoàn thành khoảng 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm; và hướng tới đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp trong giai đoạn tới, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân.

2025 cũng là năm ghi dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi vừa được nâng hạng vừa xác lập đỉnh lịch sử mới, VN-Index chạm mốc 1.760 điểm.

Thị trường chứng khoán lập cán mốc cao nhất từ trước đến nay.

Được nâng hạng là kết quả của quá trình cải cách bền bỉ về thể chế, minh bạch thông tin, hạ tầng giao dịch và chuẩn mực thị trường, qua đó mở ra dư địa thu hút dòng vốn quy mô lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu. Trên nền tảng đó, đà tăng của VN-Index được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất ổn định hơn, triển vọng lợi nhuận cải thiện của nhóm doanh nghiệp dẫn dắt như ngân hàng, sản xuất, hạ tầng và tiêu dùng, cùng sự gia tăng mạnh mẽ của lực cầu trên thị trường.

Thị trường vàng Việt Nam năm 2025 ghi dấu mốc kỷ lục chưa từng có khi giá vàng miếng trong nước liên tục tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử ở mức khoảng 157–157,5 triệu đồng/lượng vào trung tuần tháng 12. So với đầu năm, khi giá vàng quanh mốc 83–85 triệu đồng/lượng, mức tăng gần gấp đôi chỉ trong một năm cho thấy, biên độ biến động rất lớn của thị trường tài sản trú ẩn.

Giá vàng liên tiếp phá mốc lịch sử

Diễn biến này gắn chặt với xu hướng tăng mạnh của giá vàng thế giới trong bối cảnh xung đột địa chính trị kéo dài, lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao nhưng có dấu hiệu đảo chiều, đồng USD biến động và tâm lý phòng thủ gia tăng trên thị trường tài chính quốc tế. Trong nước, giá vàng tăng nhanh còn phản ánh đặc thù cung – cầu và tâm lý tích trữ của người dân trong những thời điểm bất ổn.

2025 tiếp tục là một năm thành công của Việt Nam trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khi tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 42–45 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý, vốn FDI giải ngân ước đạt 23–25 tỷ USD, phản ánh niềm tin thực chất của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh và triển vọng dài hạn của Việt Nam.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế.

Cơ cấu dòng vốn FDI có sự chuyển dịch rõ nét sang các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến – chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, logistics và hạ tầng số. Nhiều tập đoàn lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng nhà máy mới hoặc trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D), cho thấy Việt Nam không chỉ là điểm đến sản xuất, mà đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong việc ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) tại Việt Nam. Theo các khảo sát chuyên ngành, khoảng 35–40% doanh nghiệp vừa và lớn đã triển khai AI ở các mức độ khác nhau, tăng mạnh so với giai đoạn 2022–2023. AI không còn dừng ở thử nghiệm, mà đã đi vào các khâu cốt lõi của hoạt động sản xuất – kinh doanh.

CEO NVIDIA Jensen Huang ký tên trong sự kiện khai trương trung tâm vi mạch bán dẫn.

Đặc biệt, Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật của các tập đoàn công nghệ và AI hàng đầu thế giới. Những cái tên lớn như NVIDIA, Google, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Samsung, Intel, Foxconn đồng loạt mở rộng hiện diện, hợp tác hoặc đầu tư sâu hơn tại Việt Nam, trải dài từ đào tạo nhân lực, phát triển hệ sinh thái AI, trung tâm dữ liệu, đến nghiên cứu – phát triển (R&D) và sản xuất công nghệ cao. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ là “công xưởng”, mà đang dần trở thành trung tâm triển khai và ứng dụng AI của khu vực, mở ra dư địa tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, năng suất và đổi mới sáng tạo.