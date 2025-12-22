Trường đại học tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về Kinh tế và Tài chính bền vững 2025

Trong hai ngày 20 và 21/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “The International Conference on Sustainable Economics and Finance 2025 (INCOSEF 2025)” tại Landmark 81, quy tụ hơn 150 nhà khoa học, học giả, chuyên gia nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước

INCOSEF 2025 là diễn đàn học thuật quốc tế thúc đẩy trao đổi tri thức và kết nối nghiên cứu với thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số, áp lực ESG và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đang tái định hình chiến lược tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Thông qua các phiên chuyên sâu, hội nghị hướng đến việc chia sẻ các hướng nghiên cứu mới, gợi mở hàm ý chính sách và mở rộng hợp tác nghiên cứu, công bố quốc tế cho cộng đồng học thuật.

Chương trình hội nghị gồm 02 phiên toàn thể và 16 phiên song song theo chủ đề, phản ánh các hướng nghiên cứu đương đại như kinh tế xanh - tăng trưởng bền vững; tài chính bền vững và ESG; AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong kinh tế - tài chính; đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh bền vững; chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu; quản trị, thể chế và chính sách công trong nền kinh tế số. Nhiều tham luận tập trung vào các chủ đề có tính thời sự như ESG và thị trường vốn; AI và bao trùm tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đo lường – dự báo phát thải trong chuỗi cung ứng; nhận diện Greenwashing; hành vi Gen Z trong truyền thông bền vững; cùng các vấn đề quản trị dữ liệu và đạo đức số trong kỷ nguyên AI.

Nhiều chủ đề mang tỉnh thời sự được chia sẻ, thảo luận

Điểm nhấn quan trọng của INCOSEF 2025 là chuỗi keynote quy tụ các học giả có tầm ảnh hưởng chuyên môn và đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách.

Ngoài ra, chương trình còn có phiên “Meet the Editors” - không gian trao đổi trực tiếp giữa tác giả và đội ngũ biên tập/tổng biên tập, giúp các nhà nghiên cứu cập nhật chuẩn mực xuất bản quốc tế, định vị chủ đề, nâng cao chất lượng bài báo khoa học.

INCOSEF 2025 mang lại nhiều giá trị thiết thực cho nền kinh tế số

INCOSEF 2025 mang lại giá trị thiết thực ở ba lớp tác động. Thứ nhất, hội nghị tạo nền tảng đối thoại học thuật để cập nhật xu hướng nghiên cứu và hàm ý chính sách liên quan đến phát triển bền vững, tài chính xanh và chuyển đổi số. Thứ hai, đây là môi trường kết nối học thuật quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu, tạo cơ hội cho giảng viên, nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ học hỏi, đồng thời tiếp cận hệ sinh thái xuất bản khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn của hội nghị. Thứ ba, thông qua các chủ đề “đặt đúng vấn đề” như ESG, AI, dữ liệu, chuỗi cung ứng bền vững và quản trị đạo đức số, hội nghị góp phần thúc đẩy đối thoại giữa học thuật - doanh nghiệp - chính sách, gia tăng khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành gợi ý giải pháp cho thực tiễn.

Việc tổ chức INCOSEF 2025 tiếp tục khẳng định định hướng của UEF trong quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu, nâng cao chất lượng công bố và chủ động đóng góp tri thức cho các vấn đề phát triển bền vững của khu vực. Hội nghị cũng thể hiện vai trò của UEF như một điểm kết nối học thuật, nơi các ý tưởng nghiên cứu có cơ hội đối thoại, phản biện và lan tỏa, góp phần nâng cao vị thế của nhà trường trong hệ sinh thái giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.