Đấu trường Toán học - AIMO: Bí kíp luyện đề đạt điểm cao

Cô Bùi Thị My, giáo viên Trường THPT FPT (Hà Nội) khuyên học sinh, khi luyện giải đề AIMO không nên tập trung vào tốc độ và cần rèn tư duy, hiểu sâu bản chất Toán học. Học sinh lần đầu dự thi, không phải chạy đua điểm số mà cần tính kiên nhẫn, tự tin, chấp nhận sai để tiến bộ.

Cô Bùi Thị My, giáo viên dạy Toán, có nhiều năm kinh nghiệm ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh trong các cuộc thi. Cô chia sẻ với Tiền Phong về những bí kíp giúp học sinh học Toán cũng như ôn tập, luyện đề AIMO nhằm giúp thí sinh có phương pháp học hiệu quả, lọt sâu vào các vòng trong.

Thưa cô, điều thí sinh băn khoăn là làm sao để có thể giải đề nhanh nhưng phải đảm bảo yếu tố quan trọng nhất, là cho đáp án đúng đối với môn Toán?

- Đây là vấn đề nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm bởi vì bất kỳ bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ trên lớp hay các cuộc thi đều có quy định thời gian cho mỗi bài thi.

Bài kiểm tra ngắn thường chỉ có 15 phút hoặc bài dài khoảng 45 đến 90 phút. Do đó, luyện cách giải bài toán đạt tốc độ là rất quan trọng tuy nhiên trong quá trình luyện đề, thí sinh không nên chỉ tập trung vào giải thật nhanh.

Cô Bùi Thị My, giáo viên Trường THPT FPT (Hà Nội).

Riêng đối với cuộc thi AIMO, thí sinh không chỉ tập trung đánh giá tốc độ mà quan trọng hơn là tư duy, lập luận và khả năng giải quyết vấn đề. Nếu chỉ luyện giải nhanh, học sinh dễ học mẹo, thiếu nền tảng.

Việc hình thành thói quen học Toán bài bản giúp các em hiểu sâu bản chất, vận dụng linh hoạt và phát triển tư duy lâu dài, không chỉ cho một kỳ thi mà cho cả quá trình học tập sau này.

Trước và trong cuộc thi, học sinh cần hình thành những thói quen học Toán ra sao để có nền tảng kiến thức cũng như kỹ năng làm bài tốt?

- Theo tôi, có 5 thói quen quan trọng để học sinh có thể áp dụng khi ôn tập, bồi dưỡng Cuộc thi đấu trường Toán học - AIMO để có kiến thức nền tảng cũng như kỹ năng làm bài đạt hiệu quả tốt nhất.

Đó là, khi tiếp cận đề, các em cần giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để đọc kỹ và phân tích đề trước khi đặt bút giải. Đối với những từ khóa quan trọng, các em cần gạch chân để lưu ý.

Học sinh cần lập kế hoạch giải toán, không làm theo cảm tính, nhất là dạng câu hỏi khó, cần được vạch ra giấy nháp các bước giải hợp lý.

Trong quá trình luyện đề, các em cũng cần viết lời giải rõ ràng, logic, coi trọng lập luận như thế nào để có đáp án đúng. Không giải toán theo hướng mơ hồ, suy đoán.

Trong quá trình dạy học, tôi nhận thấy học sinh thường sai, để mất điểm những câu hỏi nhỏ, lỗi đáng tiếc. Do đó, mỗi lần làm đề, học sinh cần rèn thói quen phân chia thời gian hợp lý cho từng câu, làm lần lượt từ dễ đến khó và phải dành ít phút cho việc kiểm tra lại một lượt đáp án. Đây là khâu rất quan trọng để các em có thể “cứu” điểm ở những lỗi sai sót nhỏ.

Và cuối cùng là quá trình học, nếu bản thân thường gặp lỗi ở những câu hỏi nào, cần được ghi chép, tổng hợp phương pháp để rút ra bài học cho chính mình. Cách làm này cũng khiến các em ghi nhớ lâu hơn, tránh sai lặp lại cho dạng câu hỏi đó trong các lần tới.

Không ôm đồm quá sức

Đề thi của cuộc thi Đấu trường Toán học được đánh giá rất hay, phù hợp thực tiễn dạy học môn Toán ứng dụng thực tế, đồng thời thúc đẩy học sinh học tiếng Anh. Cô có lời khuyên thế nào để các em học và sử dụng tài liệu hiệu quả đối với Toán và tiếng Anh?

-Đầu tiên, để đảm bảo tính hiệu quả trong ôn tập, luyện đề môn Toán, trong quá trình dạy học, tôi thường hướng dẫn học sinh học theo lộ trình, không ôm đồm, học và làm quá nhiều đề cùng lúc.

Ban đầu các em tiếp cận đề mẫu để làm quen cấu trúc. Sau đó, thực hiện các bài luyện chọn lọc theo chủ đề với mức độ khó tăng dần. Mỗi bài làm xong, giáo viên đều yêu cầu học sinh phân tích lời giải, rút kinh nghiệm, tránh học dàn trải sẽ quá tải nhưng chưa chắc đã hiệu quả. Điều quan trọng là chất lượng hơn số lượng.

Với môn Toán bằng tiếng Anh, học sinh cần làm quen dần với từ vựng Toán học cốt lõi, cấu trúc câu thường gặp trong đề. Giáo viên thường khuyến khích học sinh đọc đề chậm, gạch chân dữ kiện. Sau đó, viết lời giải bằng những câu ngắn, rõ ý, đúng thuật ngữ. So sánh đề tiếng Anh với cách diễn đạt Toán quen thuộc để hiểu bản chất, tránh dịch máy móc.

Lời khuyên của giáo viên cho học sinh và phụ huynh lần đầu tham gia Đấu trường Toán học là nên xem cuộc thi là một hành trình rèn tư duy, không phải chạy đua điểm số.

Học sinh cần rèn tính kiên nhẫn, đều đặn và tự tin, chấp nhận sai để tiến bộ. Phụ huynh nên đồng hành bằng cách động viên, tạo môi trường học tích cực, thay vì áp lực thành tích. Khi đó, kết quả tốt sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững.

Cảm ơn cô!