Đề thi Đấu trường Toán học – AIMO không nặng về kỹ thuật tính toán

TPO - Thầy Vũ Tiến Thành, Giám đốc Trung tâm Toán Tư duy Edison (Hà Nội) cho rằng, thi AIMO mang lại ý nghĩa rất lớn đối với học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay. Đề thi hay, không nặng về kỹ thuật tính toán và việc học Toán bằng tiếng Anh mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh.

Thầy Thành cho rằng, Kỳ thi AIMO tạo cơ hội để các em được cọ xát, được học hỏi thêm nhiều dạng bài và kiến thức tư duy toán học, qua đó phát triển năng lực phân tích, suy luận và khả năng giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, AIMO còn giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin trong học tập. Đây là xu hướng rất phù hợp trong bối cảnh các nhà trường đang từng bước phát triển môn Tiếng Anh như một môn học bắt buộc và đẩy mạnh hoạt động dạy – học theo hướng hội nhập quốc tế.

Những năng lực mà học sinh đạt được thông qua AIMO đều là các yếu tố cốt lõi, phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục hiện đại và giúp các em thích ứng tốt hơn trong môi trường học tập mang tính toàn cầu.

Thí sinh được hướng dẫn thi tại Vòng chung kết Quốc gia năm 2025.

Thầy Thành cũng chỉ ra, kỳ thi AIMO có sự khác biệt so với các cuộc thi khác đó là đề thi thiết kế theo định hướng phát triển tư duy toán học một cách toàn diện, không nặng về kỹ thuật tính toán. Các câu hỏi trong đề yêu cầu học sinh quan sát, suy luận, phân tích tình huống và tìm ra hướng giải hợp lý. Đây chính là những phẩm chất quan trọng của tư duy toán học hiện đại.

Bên cạnh đó, cấu trúc đề thi được chia thành nhiều mức độ từ cơ bản đến nâng cao, giúp phân hóa rõ năng lực và tạo điều kiện để học sinh thể hiện khả năng tư duy sáng tạo. Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa là việc làm bài thi bằng tiếng Anh, giúp học sinh làm quen với ngôn ngữ toán học quốc tế, điều mà không phải kỳ thi nào cũng đáp ứng được.

Chính sự kết hợp giữa tư duy, kỹ năng và ngôn ngữ đã tạo nên bản sắc riêng của AIMO, khiến kỳ thi trở thành một sân chơi học thuật có giá trị và mang tính hội nhập cao đối với học sinh Việt Nam.

Có kỹ năng ôn đúng - đủ - đều

Thầy Vũ Tiến Thành lưu ý học sinh , ở Vòng Sơ loại Đấu trường toán học, đề thi AIMO có nhiều dạng bài tư duy, các em cần bình tĩnh quan sát dữ kiện, phân tích từng bước và tránh làm quá nhanh dẫn đến sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả cao, học sinh cần biết quản lý thời gian làm bài.

“Tôi thường khuyên học sinh nên làm những câu dễ trước để tạo tâm lý tốt, sau đó mới quay lại xử lý các câu khó hơn. Việc phân bổ thời gian hợp lý giúp tránh việc dành quá nhiều thời gian cho một câu, khiến không hoàn thành bài đúng hạn”, thầy nói.

Thầy Vũ Tiến Thành, Giám đốc Trung tâm Toán Tư duy Edison (Hà Nội).

Ngoài ra, ở vòng sơ loại, thí sinh làm bài thi trực tuyến do đó rất cần không gian yên tĩnh, đường truyền internet ổn định, và làm quen trước với thiết bị để thao tác được nhanh và chính xác. Đây là những yếu tố nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả bài thi.

Với hình thức thi trực tuyến, ưu điểm dễ thấy nhất là học sinh được làm bài trong môi trường quen thuộc tại nhà. Điều này giúp các con giảm bớt tâm lý lo lắng, tự tin hơn và có thể tập trung vào bài thi tốt hơn. Ngoài ra, thi trực tuyến cũng mang lại sự thuận tiện cho phụ huynh: các con không cần di chuyển xa, không lo tắc đường hay ảnh hưởng bởi thời tiết, từ đó phụ huynh dễ dàng sắp xếp thời gian hỗ trợ con chuẩn bị trước khi bước vào bài thi.

Hình thức này còn giúp học sinh làm quen với các thao tác trên máy tính – những kỹ năng rất cần thiết trong thời đại số.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các em nhỏ là dễ mất tập trung. Chỉ một tiếng động nhỏ hoặc một yếu tố bất ngờ trong không gian học cũng có thể khiến các con xao nhãng. Bên cạnh đó, việc thao tác trên thiết bị đôi khi gây khó khăn cho những em chưa quen sử dụng.

Vì vậy, trước khi thi, phụ huynh cần chuẩn bị cho con một không gian yên tĩnh, kiểm tra đường truyền internet và hướng dẫn các thao tác cơ bản. Nhưng trong suốt quá trình làm bài, phụ huynh chỉ nên quan sát từ xa để bảo đảm tính công bằng của kỳ thi.

Từ kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh, thầy Thành khuyên học sinh nên luyện tập theo nguyên tắc “Đúng – đủ – đều”, nghĩa là các con được học và luyện tập đúng kiến thức, đúng dạng bài phù hợp với năng lực của mình; lượng bài tập ở mức đủ, không quá tải, chỉ cần 20–30 phút mỗi ngày để củng cố kiến thức và giữ được sự hứng thú khi học; và quan trọng nhất là duy trì đều đặn hằng ngày để tích lũy.

Các em cũng cần làm quen dần với cấu trúc đề thông qua các bộ đề mẫu. Việc này giúp các con nhận diện dạng bài, phân bổ thời gian hợp lý và lựa chọn phương pháp giải hiệu quả hơn. Khi đã quen cấu trúc thi, các con sẽ tự tin và bình tĩnh hơn trong phòng thi.

Phụ huynh không gây áp lực

Thầy giáo cũng chỉ ra, một điều rất quan trọng nữa là phụ huynh và giáo viên cần tạo cho học sinh tâm lý thoải mái, coi cuộc thi là hành trình trải nghiệm để phát triển tư duy chứ không phải một áp lực. Khi học sinh có cảm hứng và tinh thần tích cực, việc tiếp thu kiến thức sẽ diễn ra tự nhiên và bền vững hơn rất nhiều.

Việc học Toán bằng tiếng Anh mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh Việt Nam. Trước hết, các con được làm quen với ngôn ngữ toán học quốc tế, từ đó tăng khả năng đọc hiểu, phân tích và diễn đạt bằng ngôn ngữ thứ hai. Điều này tạo nền tảng quan trọng để học sinh tiếp cận tài liệu nước ngoài, các chương trình học nâng cao cũng như các sân chơi toán học quốc tế sau này.

Bên cạnh đó, việc giải Toán bằng tiếng Anh còn giúp học sinh rèn luyện tư duy song ngữ, phát triển khả năng xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn. Đặc biệt, khi tiếp cận bài toán dưới dạng ngôn ngữ mới, các con buộc phải tìm tòi, nghiên cứu, đối chiếu kiến thức và hoàn thiện tư duy của mình. Đây chính là kỹ năng học tập chủ động rất cần thiết trong thời đại hiện nay.

"Trong bối cảnh các nhà trường đang từng bước đưa môn Tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc và đẩy mạnh dạy – học theo hướng hội nhập quốc tế, việc học Toán bằng tiếng Anh giúp học sinh thích nghi tốt hơn, tự tin hơn và có lợi thế lớn khi bước vào những bậc học cao hơn hoặc môi trường học thuật quốc tế", thầy Thành nói.