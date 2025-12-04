Học bổng S80 ghi nhận kết quả tích cực sau gần một tháng triển khai

Sau ba tuần triển khai, học bổng S80 nhận hơn trung bình hàng trăm hồ sơ đăng ký mỗi ngày, cho thấy nhu cầu lớn của học sinh, sinh viên và người đi làm trong việc tiếp cận chương trình tiếng Anh quốc tế với mức hỗ trợ đến 70%.

Sau gần một tháng phát động, chương trình học bổng S80 International Education Scholarship do Báo Thanh Niên và SunUni Academy phối hợp tổ chức đã ghi nhận mức độ quan tâm vượt kỳ vọng. Theo Ban tuyển sinh, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã tiếp nhận trung bình mỗi ngày hàng trăm hồ sơ đăng ký xét duyệt đăng ký từ khắp các tỉnh thành, cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của chương trình trong cộng đồng người học tiếng Anh.

Báo Thanh Niên và SunUni Academy cùng các đối tác của chương trình học bổng S80.

Số liệu cho thấy về hình thức học, khóa IELTS chiếm ưu thế rõ rệt với khoảng 68% tổng số đăng ký, trong khi khóa Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến ghi chiếm khoảng 32%.

Ở nhóm độ tuổi, học sinh (13–17 tuổi) chiếm 15% tổng số đăng ký; sinh viên (18–22 tuổi) chiếm 36%; nhóm người đi làm trên 22 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất với 49%, khẳng định tiếng Anh vẫn là nhu cầu cấp thiết của lực lượng lao động trong bối cảnh hội nhập.

Bên cạnh đó, người học ở TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất với 35% tổng số hồ sơ; Hà Nội ghi nhận tỷ lệ hồ sơ là 21%; trong khi nhóm đến từ các tỉnh, thành khác chiếm tỷ lệ lớn nhất với 44%.

Cơ cấu này cho thấy nhu cầu học tiếng Anh trực tuyến, đặc biệt là IELTS, đang gia tăng đáng kể tại các địa phương ngoài hai đô thị lớn - nơi cơ hội tiếp cận các chương trình tiếng Anh chất lượng còn nhiều hạn chế.

Chương trình học bổng S80 có quy mô 8.000 suất bán phần hỗ trợ đến 70% học phí các khóa IELTS và Giao tiếp trực tuyến, cùng 168 suất học bổng toàn phần dành cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công và học sinh – sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Đối tượng của học bổng S80 trải rộng từ học sinh phổ thông, sinh viên đại học đến người đi làm, đặc biệt là những người có mong muốn nâng cao năng lực tiếng Anh để phục vụ học tập, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia đồng hành của nhiều tổ chức giáo dục, công nghệ và tài chính như Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (đơn vị bảo trợ học thuật), ELSA Corp, ClassIn, Sacombank, Rootopia, Payoo, Lotte Finance, Shinhan Finance, IDP Việt Nam… đã góp phần tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho người học. Đây là nền tảng quan trọng giúp chương trình học bổng S80 vận hành hiệu quả, mở rộng tiếp cận và mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho người học trên cả nước.

Ông Nguyễn Đình Chước, thành viên Hội đồng xét duyệt học bổng, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh SunUni Academy, cho rằng số liệu đăng ký phản ánh đúng thực trạng nhu cầu học tiếng Anh của người Việt: “Rất nhiều hồ sơ cho thấy động lực học tập lớn, nhất là ở nhóm người đi làm. Không ít thí sinh gặp khó khăn về tài chính hoặc có xuất phát điểm tiếng Anh còn hạn chế, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần cầu thị và khát vọng thay đổi. S80 được xây dựng để mở ra cơ hội thật sự cho những người đang nỗ lực vươn lên như vậy.”

Ông Nguyễn Đình Chước, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh SunUni Academy, thành viên Hội đồng xét duyệt học bổng.

Ông Chước cũng cho biết Hội đồng xét duyệt đặt trọng tâm vào ba tiêu chí chính: mục tiêu học tập, mức độ phù hợp của khóa học và cam kết đồng hành của người học. “Chúng tôi không chọn theo điểm số tiếng Anh đầu vào, mà chú trọng vào khả năng phát triển và nỗ lực của từng cá nhân. Học bổng phải đến được với người cần nó nhất và có thể sử dụng nó hiệu quả nhất.” ông nhấn mạnh.

Bên cạnh hỗ trợ học phí, học bổng S80 cung cấp hệ sinh thái học tập toàn diện gồm nền tảng lớp học trực tuyến ClassIn, tài khoản luyện phát âm AI ELSA Business, giáo trình theo chuẩn Cambridge và hai phương pháp giảng dạy độc quyền của SunUni Academy: TACTICS cho IELTS và ThinkTalk cho Tiếng Anh giao tiếp. Mô hình đào tạo 6S và hệ thống hỗ trợ học viên chuẩn 5A giúp người học theo sát lộ trình cá nhân hóa và duy trì tiến bộ bền vững.

Đại diện SunUni Academy kỳ vọng học bổng S80 có thể trở thành mô hình học bổng bền vững, tạo tác động dài hạn đến năng lực ngoại ngữ của thanh niên Việt Nam, không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là tạo môi trường học tập công bằng, nơi mọi người – bất kể xuất phát điểm – đều có cơ hội tiếp cận tiếng Anh chất lượng cao.

Ban tổ chức cho biết chương trình tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển trong thời gian tới và khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ sớm để được xếp lớp phù hợp với năng lực và nhu cầu học tập.

Độc giả có thể đăng ký tìm hiểu thêm về S80 International Education Scholarship tại đây