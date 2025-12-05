Hỗ trợ kịp thời trên 366 nghìn bản SGK cho học sinh vùng lũ

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK tại Gia Lai

Ngày 4/12, tại Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên (TTGDNN-GDTX), phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đơn vị thành viên đã trao tặng sách cho các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần hỗ trợ các em học sinh cũng như ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua, NXBGDVN đã tổ chức chương trình trao tặng sách giáo khoa cho học sinh các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN chia sẻ: Thời gian qua, những diễn biến bất thường của thời tiết đã gây mưa lớn kéo dài, sạt lở đất, lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đợt lũ lụt này không chỉ làm hư hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất của nhiều trường học mà còn khiến hàng trăm nghìn học sinh bị mất sách vở, đồ dùng học tập, ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và sinh hoạt.

Trước những khó khăn đó, NXBGDVN đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch trao tặng sách nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ cùng các em học sinh và thầy cô nơi đây. Chương trình trao tặng sách lần này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngành giáo dục và với học sinh. Chúng tôi hy vọng các em sớm ổn định tinh thần, tiếp tục học tập tốt hơn.

Thay mặt cho lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh, Bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ. Đồng thời khẳng định đây là nguồn hỗ trợ hết sức ý nghĩa, kịp thời để giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau đợt thiên tai vừa qua.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK tại Đắk Lắk

Tại chương trình, NXBGDVN đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (hai đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã hỗ trợ 17.093 bản sách Tiếng Anh trị giá hơn 771 triệu đồng.

Tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng lũ

Được biết, đồng thời với việc ủng hộ sách cho tỉnh Đắk Lắk, NXBGVN vẫn đang hỗ trợ với tinh thần khẩn trương nhất cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai và một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đảm bảo không học sinh nào thiếu sách giáo khoa, giúp các em nhanh chóng ổn định việc học tập.

Trong đó, cùng ngày, tại tỉnh Gia Lai, NXBGDVN đã tổ chức chương trình trao tặng sách giáo khoa cho học sinh địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ trong năm 2025. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần kịp thời hỗ trợ học sinh và nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước ổn định việc học tập sau thiên tai.

NXBGDVN tiếp tục trao tặng 271.161 bản sách giáo khoa, trị giá 3.821.086.500 đồng tới các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Đây là đợt hỗ trợ có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng thiên tai của NXBGDVN.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định – đơn vị thành viên của NXBGDVN – cũng đã trao tặng sách cho thư viện trường học trong tỉnh với tổng trị giá 100.000.000 đồng, góp phần bổ sung nguồn tài liệu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương.

Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở vật chất trường học cũng như sách vở, đồ dùng học tập của học sinh. Nhiều em rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời từ NXBGDVN có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh sớm có đủ sách giáo khoa để tiếp tục việc học.

Chương trình trao tặng sách không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp gắn bó mật thiết với ngành giáo dục mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng. Những cuốn sách được trao đi hôm nay không chỉ là tài liệu học tập, mà còn là thông điệp của niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng lũ vững bước tới trường.

Trong thời gian tới, NXBGDVN sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ tương tự tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, góp phần chung tay cùng toàn ngành giáo dục vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển bền vững.