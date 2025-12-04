Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 6 huy chương tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO)

TPO - Học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2025 và giành 6 huy chương gồm: 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đoàn học sinh dự Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2025 - Lần thứ 22 tại Liên bang Nga từ ngày 21/11 đã về nước sáng nay (4/12).

Kết quả, cả 6 học sinh đều giành huy chương, trong đó có 3 em giành Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Năm 2025, Kỳ thi IJSO lần thứ 22 được tổ chức tại thành phố Sochi thuộc Liên bang Nga với sự góp mặt tranh tài của 122 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Học sinh phải trải qua ba bài thi, bao gồm: Bài thi thực hành trong thời gian 240 phút với các câu hỏi tích hợp thuộc về 3 môn Khoa học Tự nhiên: Vật lý, Hóa học và Sinh học; Bài thi trắc nghiệm và Bài thi lý thuyết.

Đề thi được đánh giá là đòi hỏi cao về tính suy luận, phân tích, sáng tạo và các kỹ năng khoa học.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi IJSO năm 2025 có nhiều đổi mới so với trước, nhấn mạnh tính liên ngành, tăng yếu tố thực hành.

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, có nhiều thời điểm, vì điều kiện an ninh chưa đảm bảo nên Ban tổ chức đã phải di chuyển các thí sinh xuống hầm trú ẩn. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của các thí sinh.

Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (International Junior Science Olympiad - gọi tắt là Kỳ thi IJSO) là sân chơi tranh tài tri thức mang tính quốc tế có uy tín và bổ ích được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo của các quốc gia dành cho các học sinh dưới 16 tuổi.

Năm 2025 là năm thứ 15 Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT ủy quyền thành lập Đội tuyển đại diện cho Việt Nam tham dự Kỳ thi IJSO.

Danh sách 6 học sinh giành huy chương gồm: