Giáo dục

Google News

Vinh danh 5 học sinh đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2025

Hà Linh
TPO - Sáng 22/8, Sở GD&ĐT tổ chức lễ đón và chúc mừng đoàn học sinh tham gia Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) năm 2025 tại Ấn Độ trở về.

Năm 2025, kỳ thi IOAA lần thứ 18 được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 11- 21/8, với sự tham dự của 228 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả, đội tuyển học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 Huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đặc biệt, trong 5 thành viên của đội tuyển, có 3 học sinh lớp 11 cho thấy các em được chuẩn bị kiến thức từ sớm để tham gia sân chơi tri thức quốc tế.

TT
 Họ tên
 Lớp
 Trường
 Thành tích
1
 Vũ Nguyên Nguyên
 11L1
 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
 Huy chương Vàng
2
 Đặng Nam Phong
 12L1
 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
 Huy chương Bạc
3
 Hoàng Phạm Minh Khánh
 12G0
 THCS & THPT Newton
 Huy chương Bạc
4
 Nguyễn Minh Hiếu
 11L1
 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
 Huy chương Bạc
5
 Nguyễn Trường Yên
 11L1
 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
 Huy chương Đồng

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng đoàn Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế cho biết, kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nội dung đề và hình thức thi có nhiều đổi mới so với năm trước. Cấu trúc kỳ thi gồm ba nội dung chính: Lý thuyết, Xử lý số liệu và Quan sát (bản đồ sao, kính thiên văn, nhà chiếu hình).

toan.jpg
Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thiên văn và Vật lý thiên văn là bộ môn thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên với các mảng kiến thức khó nhưng học sinh Việt Nam rất trí tuệ, bản lĩnh để giành được 5 Huy chương. “Với 288 thí sinh dự thi, ban tổ chức chỉ trao 144 huy chương (chiếm 50%) nhưng học sinh Việt Nam 100% đều đoạt được để cho thấy các em rất xuất sắc”, ông Toản nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, kết quả đó không phải “may mắn” mà là sự nỗ lực suốt hành trình dài của học sinh, thầy cô bồi dưỡng, huấn luyện cũng như sự quan tâm của các trường học.

don.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao thưởng, vinh danh học sinh đoạt huy chương đoạt thành tích trong Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2025.

Năm 2026, Việt Nam là nơi đăng cai tổ chức kỳ thi IOAA lần thứ 19 và Việt Nam tham gia năm thứ 10. Đây là vinh dự to lớn đồng thời là dấu mốc khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Đại diện học sinh, em Vũ Nguyên Nguyên, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, Huy chương Vàng chia sẻ niềm vui, sự xúc động và vinh dự sau chiến thắng ở kỳ thi. Nguyên gửi lời cảm ơn, biết ơn thầy cô giáo đã dày công bồi đắp tri thức, trao truyền đam mê để em và các bạn thêm yêu môn học, ham khám phá. Biết ơn bố mẹ không quản ngày đêm chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, đồng hành trong những tháng ngày học tập. “Thành tích này không phải là sự nỗ lực cá nhân mà là công sức của của cả thầy cô giáo, gia đình”, Nguyên nói.

Tại buổi lễ đón đoàn học sinh chiến thắng trở về, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng và ghi nhận thành tích của đoàn đã mang vinh quang về cho đất nước.

"Các em chính là những đại sứ trí tuệ, là niềm tự hào của Thủ đô, đất nước. Thành tích của các em học sinh đạt được hôm nay sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần say mê khoa học và ý chí vươn lên không ngừng cho thế hệ trẻ đồng thời khẳng định mạnh mẽ vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế", ông nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã biểu dương, ghi nhận kết quả của toàn đoàn và trao tặng Giấy khen, phần thưởng cho học sinh, thầy cô giáo bồi dưỡng.

Hà Linh
