Học sinh Việt Nam giành 8 huy chương, giải thưởng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025

TPO - Tối 8/8, Bộ GD&ĐT cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Cụ thể, ở hình thức thi cá nhân, đội tuyển quốc gia Việt Namcó 8 học sinh tham gia Kì thi và tất cả thí sinh đều đoạt huy chương, giải thưởng gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích.

Trong đó, em Nguyễn Viết Trung Nhân, Lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành được Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Hữu Tuấn, Lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Vàng.

Em Nguyễn Phú Nhân, Lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng giành Huy chương Vàng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Em Nguyễn Nhật Minh, Lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Bạc.

Em Nguyễn Khắc Trung Kiên, Lớp 12, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giành Huy chương Đồng.

Em Bùi Đàm Quân, Lớp 12, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giành Huy chương Đồng.

Em Hoàng Công Bảo Long, Lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng giành Huy chương Đồng.

Em Bùi Quang Nguyên, Lớp 12, Trường THPTChuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Giải Khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã đạt vị trí thứ 4 toàn đoàn với 198,4 điểm – xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam được xếp trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Kì thi IOAI 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Theo Bộ GD&ĐT, Kì thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025 được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 - 8/8, với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.