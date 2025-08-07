Quảng Ninh thưởng 400 triệu cho học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

TPO - Nam sinh Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu vì có thành tích cao tại giải Olympic Tin học Quốc tế được tổ chức tại Bolivia.

Ngày 7/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh và giáo viên dạy học sinh đạt huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, diễn ra từ ngày 27/7-3/8/2025 tại Bolivia.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao phần thưởng 400 triệu đồng của tỉnh Quảng Ninh cho nam sinh Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long và 200 triệu đồng cho thầy giáo Hà Đại Tôn, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học năm 2025 Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Em Ninh Quang Thắng được UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu do đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế. Ảnh: Minh Đức.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, đây là mức thưởng được quy định tại Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, trong đó có quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương và chúc mừng thành tích nổi bật của học sinh Ninh Quang Thắng cùng những đóng góp âm thầm, tận tụy của các thầy, cô giáo trong công tác đào tạo và giảng dạy. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Quảng Ninh trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Học sinh Ninh Quang Thắng là học sinh có bề dày thành tích nổi bật trong học tập, đặc biệt ở lĩnh vực Tin học và giành nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thành tích của em Ninh Quang Thắng không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, thầy cô và nhà trường, mà còn là niềm vinh dự của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế ngày càng vươn cao của giáo dục Quảng Ninh trên bản đồ tri thức khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tham mưu cho tỉnh để có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi; đặc biệt chú trọng hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh, công nghệ thông tin là lĩnh vực then chốt, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trong quá trình học tập, tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Ảnh: Minh Đức.

Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư toàn diện của tỉnh, với nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, hiệu quả. Năm 2025, xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh thành mới; Quảng Ninh cũng có 88 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi năm học 2024-2025 và vinh dự có 5 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế.