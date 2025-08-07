Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Quảng Ninh thưởng 400 triệu cho học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam sinh Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu vì có thành tích cao tại giải Olympic Tin học Quốc tế được tổ chức tại Bolivia.

Ngày 7/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh và giáo viên dạy học sinh đạt huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, diễn ra từ ngày 27/7-3/8/2025 tại Bolivia.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao phần thưởng 400 triệu đồng của tỉnh Quảng Ninh cho nam sinh Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long và 200 triệu đồng cho thầy giáo Hà Đại Tôn, giáo viên phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học năm 2025 Trường THPT Chuyên Hạ Long.

1.jpg
Em Ninh Quang Thắng được UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu do đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế. Ảnh: Minh Đức.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, đây là mức thưởng được quy định tại Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, trong đó có quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương và chúc mừng thành tích nổi bật của học sinh Ninh Quang Thắng cùng những đóng góp âm thầm, tận tụy của các thầy, cô giáo trong công tác đào tạo và giảng dạy. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Quảng Ninh trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Học sinh Ninh Quang Thắng là học sinh có bề dày thành tích nổi bật trong học tập, đặc biệt ở lĩnh vực Tin học và giành nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Thành tích của em Ninh Quang Thắng không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, thầy cô và nhà trường, mà còn là niềm vinh dự của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế ngày càng vươn cao của giáo dục Quảng Ninh trên bản đồ tri thức khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, tham mưu cho tỉnh để có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi; đặc biệt chú trọng hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh, công nghệ thông tin là lĩnh vực then chốt, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trong quá trình học tập, tham gia các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Ảnh: Minh Đức.

Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư toàn diện của tỉnh, với nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, hiệu quả. Năm 2025, xếp hạng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của Quảng Ninh xếp thứ 12/34 tỉnh thành mới; Quảng Ninh cũng có 88 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi năm học 2024-2025 và vinh dự có 5 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế.

Quốc Nam
#Quảng Ninh #Olympic Tin học Quốc tế #Học sinh giỏi #Thành tích quốc tế #Huy chương đồng #Giáo dục #Chương trình đào tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục