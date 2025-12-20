Thầy trò phải học cách thích ứng với AI

TPO - Tại lễ khai giảng bồi dưỡng ứng dụng AI trong quản trị nhà trường và hoạt động dạy học, PGS.TS Phạm Văn Thuần, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, thầy trò xác định tinh thần thích ứng với AI để phát huy hiệu quả, hạn chế tiêu cực nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh trường phổ thông, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức lễ khai giảng khoá bồi dưỡng ứng dụng AI trong hoạt động dạy và học. Đây là khóa học do Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ số Việt Nam tổ chức nhằm mục tiêu trang bị tư duy AI hiện đại; hướng dẫn thầy cô giáocác địa phương ứng dụng AI đúng cách trong giảng dạy, soạn giáo án, kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục...

PGS.TS Phạm Văn Thuần nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT đã ban hành nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh, bắt đầu ngay từ cấp tiểu học.

Việc ứng dụng AI trong giáo dục hiện có hai hình thức chính gồm: hoạt động quản trị nhà trường và ứng dụng trong giảng dạy. Riêng đối với các cơ sở giáo dục đại học, AI còn được ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu.

PGS.TS Phạm Văn Thuần, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.

Thầy Thuần nhấn mạnh: "Tùy theo mỗi cấp học, chúng ta cần sử dụng linh hoạt sự hỗ trợ của AI cho hoạt động đào tạo và phải xác định tinh thần thích ứng với AI. Bởi vì bên cạnh những hỗ trợ rất tốt cho việc học tập, giảng dạy và quản trị, AI đôi khi cũng có những "tác dụng phụ".

PGS Thuần ví dụ, AI có thể khiến học sinh trở nên lười suy nghĩ hoặc nảy sinh tâm lý ỉ lại. Vì vậy, trong hoạt động giáo dục, phải lựa chọn những vấn đề vừa hỗ trợ tốt nhất cho thầy cô và học sinh, vừa phải có cách thức để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực, nhất là đối với các em học sinh còn nhỏ tuổi.

"Tùy theo mỗi cấp học, cần sử dụng linh hoạt sự hỗ trợ của AI. Chúng ta cần sử dụng AI để kích thích sự sáng tạo và thiết kế lại quá trình học tập. Để làm được điều đó, các nhà trường sẽ phải có kế hoạch bồi dưỡng năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ giáo viên", ông Thuần nói.

Đối với vùng khó khăn, PGS Phạm Văn Thuần nhấn mạnh, hạ tầng số chính là rào cản lớn nhất khi muốn ứng dụng AI vào giảng dạy. Tuy nhiên, hiện nay các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú đang được đầu tư trang bị rất tốt.

Nhà nước cũng có các chương trình xây dựng trường ở biên giới, đầu tư cơ sở vật chất để giáo viên, học sinh có thể ứng dụng công nghệ vào dạy học.

Ông Nguyễn Thượng Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 2, tỉnh Nghệ An cho biết, bản thân vừa là giáo viên đứng lớp, vừa quản lý cơ sở giáo dục nên thấu hiểu sự trăn trở của người làm quản lý khi phải đưa đơn vị thích ứng với kỷ nguyên số nhưng cũng hồi hộp khi tiếp cận với những công nghệ có khả năng thay đổi phương pháp dạy học lâu nay.

Bản thân ông cũng sẽ học cách sử dụng AI và hi vọng không chỉ được học kiến thức kỹ thuật, mà còn học được cách ứng dụng AI một cách nhân văn, và phù hợp với thực tiễn giáo dục tại địa phương.

Theo khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh Bộ GD&ĐT vừa ban hành, học sinh tiểu học chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống.

Ở cấp THCS học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.

Ở cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các nhà trường kết hợp ba hình thức tổ chức để dạy học AI gồm: lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình GDPT; thực hiện theo chuyên đề học tập; tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa.