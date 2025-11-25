Thứ trưởng KH&CN gợi ý Quảng Ninh ứng dụng AI toàn diện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN - gợi ý Quảng Ninh cần thúc đẩy phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng AI trong sản xuất - dịch vụ - quản trị đô thị.

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, với chủ đề: “Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công”.

tp-quocnam-z62-7753.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Nam.

Thông qua hội nghị, tỉnh Quảng Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, các chuyên gia cùng đồng hành nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và các mô hình phát triển bền vững khác...

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cam kết đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai dự án, từ hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực đến cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định.

tp-quocnam-z62-7730.jpg
Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Ông Vũ Hải Quân - Thứ trưởng Bộ KH&CN - gợi ý Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện thể chế và hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57, trọng tâm là kinh tế số; thúc đẩy chính sách hợp tác công tư nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là những lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh.

Ngoài ra, Quảng Ninh xây dựng và thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng năng lực kết nối tài chính - công nghệ và phát triển thị trường KHCN và đổi mới sáng tạo hiện đại.

tp-quocnam-z62-7771.jpg
Thứ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân. Ảnh: Quốc Nam.

Cùng với đó, địa phương cần thúc đẩy phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng AI trong sản xuất - dịch vụ - quản trị đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng chứng kiến lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.

Quốc Nam
