Phê duyệt danh mục các dự án năng lượng trọng điểm

Dương Hưng
TPO - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng trong giai đoạn tới.

Danh mục lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bao trùm hầu hết các khâu từ phát điện, truyền tải, nhập khẩu điện, đến hạ tầng khí - LNG và lọc hóa dầu.

Ở nhóm nguồn điện, danh mục ghi nhận có 32 dự án, trong đó có 21 dự án nhà máy nhiệt điện với tổng công suất hàng chục nghìn MW, phân bố từ Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Khánh Hòa, Cà Mau và Long An. Điển hình như dự án LNG Quảng Ninh 1.500 MW, cụm LNG Hải Phòng 3.200 MW, LNG Bạc Liêu 3.200 MW hay chuỗi LNG Long An 3.000 MW.

Hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với công suất từ 4.000 MW - 6.400 MW cũng nằm trong diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Ngoài ra, các dự án thủy điện cũng được chú trọng với 9 dự án mở rộng và thủy điện tích năng, trong đó có những dự án quy mô lớn như Tích năng Bắc Ái 1.200 MW, Đơn Dương mở rộng 600 MW hay Trị An mở rộng 200 MW.

Đặc biệt, danh mục gió ngoài khơi - lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng mới của ngành điện trong giai đoạn tới cũng có 4 cụm được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, trong đó ba cụm Nam Trung bộ I-II-III có quy mô 2.000 MW, 5.000 MW và 3.000 MW; cùng một cụm dành cho xuất khẩu điện sang Singapore và Malaysia cũng ở mức 3.000 MW. Đây là bước đi quan trọng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng xanh khu vực.

dien-khi.jpg
Nhiều dự án điện LNG thuộc diện danh mục trọng điểm của năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

Song song với nguồn điện là hệ thống kho LNG và chuỗi khí - điện, gồm 7 dự án kho LNG và 3 dự án trong chuỗi khí - điện - LNG. Những dự án này tạo nền tảng hạ tầng để các tổ hợp điện khí hoạt động ổn định, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu dạng truyền thống.

Khối lượng đầu tư lớn nhất nằm ở hệ thống truyền tải. Danh mục ghi nhận khoảng 30 dự án đường dây và trạm biến áp 220-500 kV, trong đó nhiều dự án then chốt phục vụ giải tỏa công suất và tăng cường kết nối nguồn - tải giữa Bắc - Trung - Nam. Các tuyến đường dây 500 kV Sơn La - Sơn Tây; Sơn Tây - Đan Phượng - Ninh Bình; Điện Biên - Lào Cai; hay Quảng Trạch - Đốc Sỏi… đều được lên kế hoạch triển khai giai đoạn 2025-2030.

Một điểm mới đáng chú ý là nhóm các dự án phục vụ nhập khẩu điện, với 7 dự án kết nối sang Trung Quốc3 dự án kết nối sang Lào. Các TBA 220-500 kV tại Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Trị… sẽ là cửa ngõ quan trọng giúp Việt Nam tận dụng nguồn điện khung giờ thấp điểm và bổ sung dự phòng hệ thống.

Dương Hưng
