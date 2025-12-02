Việt Nam 'hút' khách Trung Quốc quét mã QR từ hôm nay

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam và ngược lại, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở 2 quốc gia.

Ngày 2/12 diễn ra Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối liên thông hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới an toàn, liền mạch, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - cho biết, việc hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương thành công với các quốc gia đã góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia hợp tác. Dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những dự án kết nối được chờ đợi nhất trong năm nay, và trong những tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm 2025 chiều Vietnam inbound và dự kiến sớm triển khai chiều Vietnam outbound cho khách hàng Việt Nam khi đến Trung Quốc vào quý I/2026.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Tuấn, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Trung Quốc là thị trường dẫn đầu gửi khách lớn nhất đến Việt Namvới gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ.

Với những con số ấn tượng nêu trên, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho các du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam cũng như du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc, góp phần vào mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia.

"Chúng ta có thể hình dung viễn cảnh hàng triệu du khách Việt Nam dùng ứng dụng ngân hàng của chính mình quét mã QR tại Trung Quốc để thanh toán một cách nhanh chóng và ngược lại. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn trong thanh toán mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hợp tác giao lưu nhân dân của hai quốc gia", ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS - chia sẻ: "Chúng tôi đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng".

Ông Larry Wang - Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International (CEO) - cho biết: "Trong suốt hai thập kỷ qua, UnionPay đã đẩy mạnh phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam và thiết lập mạng lưới dịch vụ thanh toán có độ phủ rộng.

Dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (RMB). Việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam".