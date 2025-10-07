Thanh toán bằng QR đã chạm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống

TPO - Hạ tầng thanh toán đóng vai trò như “mạch máu” của nền kinh tế, bảo đảm cho dòng vốn lưu thông liên tục, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Tại Việt Nam, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đang giữ vai trò trung tâm trong việc vận hành hệ thống chuyển mạch quốc gia, kết nối toàn bộ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và nhiều định chế tài chính, từng bước đưa hạ tầng thanh toán quốc gia hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.

Vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả

Sáng 7/10, Hội thảo “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số” được Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc NAPAS - khẳng định: Hệ thống chuyển mạch quốc gia do NAPAS vận hành dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước hiện kết nối toàn bộ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và nhiều định chế tài chính, xử lý hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày với tổng kim ngạch lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Hạ tầng thanh toán này đóng vai trò như “mạch máu” của nền kinh tế, bảo đảm cho dòng vốn lưu thông liên tục, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 70 triệu lượt thanh toán qua NAPAS. Việc thanh toán bằng QR đã chạm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó tổng giám đốc NAPAS.

Để thực hiện vai trò nền tảng này, NAPAS tập trung vào việc duy trì hoạt động ổn định 24/7, bảo đảm an toàn bảo mật tuyệt đối và liên tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Yêu cầu thông suốt 24/7 là ưu tiên hàng đầu. Hệ thống phải xử lý giao dịch với tốc độ cao, tránh tắc nghẽn trong những giai đoạn cao điểm như lễ, Tết, đồng thời đảm bảo kết nối đồng bộ giữa mọi ngân hàng. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng dây chuyền đến các hoạt động kinh tế trên toàn quốc.

Song song là nhiệm vụ bảo đảm an toàn và bảo mật. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NAPAS áp dụng nhiều lớp phòng vệ: Từ mã hóa dữ liệu, xác thực đa lớp, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp lý, cho tới quản trị rủi ro chủ động. Quan trọng hơn, việc duy trì niềm tin của người dùng là nền tảng để thanh toán điện tử phát triển bền vững.

NAPAS cũng liên tục đầu tư hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi sang chuẩn quốc tế ISO 20022 và PCI DSS nhằm tăng khả năng tương thích và bảo mật. Trung tâm dự phòng được vận hành để đảm bảo hệ thống phục hồi nhanh khi xảy ra sự cố. Khả năng mở rộng linh hoạt giúp hệ thống đáp ứng khối lượng giao dịch tăng trưởng nhanh mà không gián đoạn nâng cấp.

Phạm vi phục vụ của hạ tầng thanh toán đã mở rộng mạnh mẽ, không chỉ giới hạn ở chuyển tiền liên ngân hàng mà còn hỗ trợ thanh toán bán lẻ, hóa đơn và dịch vụ công.

Trong tương lai, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng dung lượng xử lý, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực, triển khai xác thực sinh trắc học để bảo vệ người dùng. Mục tiêu là xây dựng một hạ tầng thanh toán rộng khắp, dễ sử dụng, chi phí thấp, phục vụ cả khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy tài chính toàn diện.

Mở rộng kết nối xuyên biên giới

Trong xu thế thương mại và du lịch quốc tế gia tăng, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới trở thành động lực thúc đẩy đổi mới hạ tầng thanh toán.

Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS tiên phong triển khai kết nối xuyên biên giới thông qua hai phương thức: Thanh toán bằng mã QR (VietQR Global) và thanh toán qua thẻ NAPAS.

NAPAS tiên phong triển khai kết nối xuyên biên giới.

Với QR, NAPAS đã mở rộng mạng lưới kết nối với Thái Lan (2022), Campuchia (2023) và Lào (2025). Người dùng Việt có thể thanh toán tại các điểm chấp nhận QR ở những nước này, trong khi du khách quốc tế cũng có thể sử dụng VietQRPay tại Việt Nam nhờ chuẩn hóa kỹ thuật quốc tế. Hạn mức mỗi giao dịch xuyên biên giới qua hệ thống NAPAS dưới 500 triệu đồng, kèm tỷ giá ưu đãi giúp tăng tính cạnh tranh. Dự kiến, kết nối với Trung Quốc sẽ hoàn tất hai chiều vào năm 2026, đồng thời mở rộng sang Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản.

Song song, phương thức thanh toán qua thẻ NAPAS cũng được triển khai. Người Việt có thể thanh toán tại hơn 3,4 triệu điểm chấp nhận của BC Card tại Hàn Quốc và rút tiền tại hệ thống ATM của Wooribank, NICE, CitiBank cũng như tại Thái Lan, Malaysia, Lào. Những bước đi này góp phần tăng tính tự chủ của hệ thống thanh toán Việt Nam, giảm phụ thuộc vào tổ chức quốc tế, đồng thời thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực và nâng cao vị thế đồng bản tệ.

Trong thời gian tới, NAPAS tiếp tục kiên định mục tiêu trở thành hạ tầng thanh toán quốc gia hiện đại, an toàn, hiệu quả và hội nhập. Đơn vị sẽ tăng tốc đầu tư công nghệ, áp dụng AI trong phát hiện rủi ro, mở rộng dịch vụ QR xuyên biên giới, hợp tác với tổ chức quốc tế để tối ưu chi phí. Với hệ thống vận hành thông suốt 24/7, bảo mật nhiều lớp và phạm vi phục vụ ngày càng mở rộng, NAPAS đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế.