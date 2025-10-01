Ngày Thẻ Việt Nam 2025 chung tay cùng ngành giáo dục khắc phục hậu quả bão lũ tại Nghệ An

Miền Trung, hai tiếng yêu thương, từ bao đời nay luôn là chiếc đòn gánh, gánh mưa giông, gió bão. Chỉ trong vòng chưa đến hai tháng, Bắc Trung Bộ đã phải chịu sự tàn phá của 3 cơn bão số 8, 9, 10 và trận lũ quét lịch sử hồi cuối tháng 7.

Chưa năm nào mùa mưa bão người dân miền Trung nói chung, Bắc Trung Bộ nói riêng được yên giấc. Những thiệt hại về người, tài sản của người dân là không gì có thể tính toán, đo đếm. Trường học cũng tan hoang sau mưa lũ.

Đã thành truyền thống, mỗi năm, Ban tổ chức trích một phần kinh phí thực hiện Ngày Thẻ Việt Nam (do Báo Tiền Phong, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam, Napas tổ chức dưới sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước) trao tặng 01 phòng học máy tính hoặc hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất tại trường học cho các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo khó khăn với mong muốn góp một viên gạch nhỏ vào công cuộc số hóa giáo dục, chuyển đổi số quốc gia. Năm 2024, phòng học máy tính đã đến với Trường Tiểu học Lý Bôn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Mọi tấm lòng của bạn đọc báo Tiền Phong xin được gửi về số tài khoản: 1611, Ngân hàng Quân đội MBBank, Chủ tài khoản: Báo Tiền Phong.

Năm 2023, chương trình dành tặng phòng học máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Hà Sen, Cát Bà (Hải Phòng); năm 2022 tặng Trường THCS Quang Chiểu, Mường Lát (Thanh Hóa). Năm 2021, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS Liên Thủy, Lệ Thủy (Quảng Bình cũ) sau trận lụt lịch sử.

Năm nay, chương trình mong muốn được hỗ trợ một trường học khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ vừa qua tại khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An.

Chương trình rất mong nhận được đóng góp của các nhà hảo tâm để ngành giáo dục có thêm điều kiện dạy và học theo chương trình mới.

Mọi tấm lòng của bạn đọc báo Tiền Phong xin được gửi về số tài khoản: 1611, Ngân hàng Quân đội MBBank, Chủ tài khoản: Báo Tiền Phong.