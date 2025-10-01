Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các tỉnh bị thiệt hại do bão Bualoi gây ra

TPO - Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng để các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Hà Tĩnh khắc phục một phần hậu quả do bão Bualoi gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả do bão gây ra. Ảnh: Hoài Văn.

Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định số 1994 về việc hỗ trợ kinh phí các tỉnh bị thiệt hại do bão Bualoi gây ra để khắc phục hậu quả với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Theo đó, Gia Lai hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

UBND tỉnh cho hay, qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bão Bualoi gây ra thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Cụ thể, nhà dân hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Hà Tĩnh.

Để động viên, chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân các tỉnh trên, cũng như khắc phục thiệt hại các sự cố do bão và hoàn lưu bão gây ra, ổn định cuộc sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cũng như tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh trên sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.