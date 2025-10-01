Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các tỉnh bị thiệt hại do bão Bualoi gây ra

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng để các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Hà Tĩnh khắc phục một phần hậu quả do bão Bualoi gây ra.

tien-phong.png
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả do bão gây ra. Ảnh: Hoài Văn.

Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định số 1994 về việc hỗ trợ kinh phí các tỉnh bị thiệt hại do bão Bualoi gây ra để khắc phục hậu quả với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Theo đó, Gia Lai hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

UBND tỉnh cho hay, qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bão Bualoi gây ra thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Cụ thể, nhà dân hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Hà Tĩnh.

Để động viên, chia sẻ những khó khăn cùng nhân dân các tỉnh trên, cũng như khắc phục thiệt hại các sự cố do bão và hoàn lưu bão gây ra, ổn định cuộc sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cũng như tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh trên sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Tiền Lê
#bão Bualoi #hỗ trợ thiên tai #Gia Lai #thiệt hại bão #hỗ trợ #khắc phục hậu quả #lá lành đùm lá rách #bão lũ #Quảng Trị #Sơn La #Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục