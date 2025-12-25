Xót xa hai ngôi trường khang trang bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội

TPO - Hai ngôi trường trên địa bàn xã Hòa Lạc hoàn thành đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trong và ngoài khuôn viên.