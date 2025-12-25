Xót xa hai ngôi trường khang trang bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội

TPO - Hai ngôi trường trên địa bàn xã Hòa Lạc hoàn thành đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trong và ngoài khuôn viên.
Cổng chính của trường tiểu học chưa được xây dựng do chưa có mặt bằng. Bên trong và xung quanh khuôn viên hai trường, cỏ mọc um tùm, một số đoạn tường bị thấm mốc.
Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng thôn 5 (xã Hòa Lạc) cho biết, con em của 523 hộ dân thôn 5, đặc biệt là học sinh của hơn 40 hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư, phải đi học cách nhà 7- 8km. Trong khi đó, công trình trường học được xây dựng khang trang nhưng lại bỏ hoang nhiều năm qua.
Được biết, nguyên nhân chính khiến hai trường chưa thể đưa vào sử dụng là do Dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội hết thời gian thi công, chậm được gia hạn. Đến nay, dù đã được gia hạn nhưng công trình vẫn chưa thể thi công trở lại.