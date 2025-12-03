Trường học gần 25 tỷ đồng 'thoát cảnh' bỏ hoang

TPO - Sau thời gian dài bỏ hoang gây lãng phí, cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) đã chính thức mở cửa đón học sinh và giáo viên trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

Ngày 3/12 là buổi học thứ ba của học sinh, giáo viên Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) chuyển đến cơ sở 2 sau thời gian dài ngôi trường bị bỏ hoang. Không khí vui tươi, háo hức tràn ngập sân trường. Từ sáng sớm, học sinh các khối lớp đã có mặt đầy đủ, bước vào phòng học sạch sẽ, rộng rãi và được trang bị hiện đại.

Nhiều em bày tỏ niềm vui khi lần đầu được học trong ngôi trường còn mới nguyên, khang trang. “Em rất thích trường mới, có màn hình lớn, bàn ghế mới và thoáng mát hơn. Trước đây lớp em khá chật”, một học sinh lớp 7, vui vẻ nói.

Học sinh Trường THCS Nghi Ân đã đến học tại cơ sở 2 sau hơn 1 năm xây dựng xong rồi bỏ không.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết “Trường mới xây bỏ không, cô trò chen chúc trong phòng học xuống cấp”, phản ánh tình trạng nghịch lý tại Trường THCS Nghi Ân: cơ sở 1 xuống cấp, quá tải, phòng học chật khiến học sinh phải học ghép, trong khi cơ sở 2 đầu tư gần 25 tỷ đồng lại đóng cửa, không được sử dụng suốt hơn 1 năm, gây lãng phí.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND phường Vinh Phú đã vào cuộc kiểm tra, làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để khắc phục vướng mắc, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, khảo sát nhu cầu lớp học và tìm phương án đưa cơ sở mới vào sử dụng.

Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị, đảm bảo công tác dạy và học.

Để việc dạy và học ở cơ sở 2 diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động bố trí kinh phí đầu tư mua sắm cơ sở vật chất cho 5 phòng học gồm mỗi phòng 1 máy vi tính, 1 ti vi và các thiết bị dạy học tối thiểu. Ngoài ra, phường cũng trang bị đầy đủ đồ dùng cho các phòng hành chính, giúp giáo viên và cán bộ trường có thể làm việc ổn định ngay khi chuyển sang cơ sở mới.

Sửa chữa, dọn sạch tuyến đường vào trường, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, từ ngày 1/12, cơ sở 2 của trường đã chính thức mở cửa đón học sinh.

Tại cơ sở mới, các phòng học được trang bị hệ thống máy tính, màn hình lớn, hệ thống điện chiếu sáng, quạt và đầy đủ đồ dùng phục vụ giảng dạy. Khuôn viên trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đường dẫn vào trường thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi di chuyển. Đặc biệt, phòng y tế học đường được bố trí riêng, trang bị tủ thuốc, giường bệnh và các dụng cụ sơ cứu,… giúp đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong suốt quá trình học tập.

Học sinh phấn khởi được học trong ngôi trường mới khang trang

Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân, cho biết, hiện tại nhà trường bố trí khối lớp 7 học các môn âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục địa phương và tiếng Anh tăng cường tại cơ sở 2. Học sinh khối 8 và 9 cũng sẽ học tiếng Anh tăng cường tại đây. Thời khóa biểu được điều chỉnh hợp lý để đảm bảo giáo viên và học sinh không phải di chuyển giữa hai cơ sở trong cùng một buổi.

“Chúng tôi đặt mục tiêu giảm tải cho cơ sở 1 vốn đang quá tải, đồng thời tận dụng tối đa trang thiết bị hiện đại ở cơ sở 2, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Hoạt động dạy và học bước đầu diễn ra thuận lợi, được phụ huynh ủng hộ”, cô Hồng chia sẻ.

Con đường dẫn vào cơ sở 2 Trường THCS Nghi Ân được sửa chữa, khắc phục

Đại diện UBND phường Vinh Phú cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị mở rộng tuyến đường dẫn vào trường, lắp đặt thêm các biển báo và gờ giảm tốc để bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.