Trường mới xây bỏ không, cô trò chen chúc trong phòng học xuống cấp

TPO - Dự án trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 được xây xong từ hơn một năm trước nhưng bỏ không cho đến nay, trong khi đó, cô và trò phải chen chúc trong các lớp học cũ, xuống cấp.
Đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, ngôi trường mới gồm dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học vẫn “cửa đóng then cài”. Dãy nhà nằm giữa cánh đồng, đường dẫn vào nhỏ hẹp, xuống cấp, thường xuyên đọng nước. Cơ sở mới không có nhà hiệu bộ, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập - những hạng mục thiết yếu cho dạy học theo chương trình phổ thông mới.
Hệ thống Phòng cháy chữa cháy chưa được lắp đặt, một số điểm có dấu hiệu hoen gỉ.
Dù mới xây dựng xong hơn 1 năm trước, nhưng dãy nhà 3 tầng đã có dấu hiệu của thời gian, nhiều vết hoen ố, vết nứt đã xuất hiện, gạch ốp rơi rụng, cỏ dại mọc um tùm...
“Trường này cũng xây lâu lắm rồi nên giờ xuống cấp nghiêm trọng. Trường mới xây xong từ lâu nhưng chuyển qua đó cũng không được vì không đủ phòng, thiếu nhiều thứ. Nghe nói là sẽ có dự án giai đoạn 2, nhưng khi nào xây thì cũng không rõ. Mong muốn lớn nhất của cô và trò là trường mới sớm được hoàn thành đúng tiêu chuẩn để chuyển các em qua đó học”, cô Hồng chia sẻ.
Học sinh chen chúc trong phòng đọc và phòng chức năng.