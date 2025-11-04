Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường mới xây bỏ không, cô trò chen chúc trong phòng học xuống cấp

Thu Hiền

TPO - Dự án trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 được xây xong từ hơn một năm trước nhưng bỏ không cho đến nay, trong khi đó, cô và trò phải chen chúc trong các lớp học cũ, xuống cấp.

Video: Trường mới xây xong bỏ không, cô trò chen chúc trong phòng học xuống cấp
tp-12.jpg
Dự án Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2﻿ giai đoạn 1 do UBND xã Nghi Ân cũ (nay là phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng, khởi công năm 2023 và hoàn thành tháng 10/2024. Ngoài dãy nhà 3 tầng với hơn 1.900m² sàn, dự án chỉ có thêm cổng, hàng rào, nhà xe và nhà bảo vệ.
﻿tp-6.jpg
tp-8.jpg
tp-7.jpg﻿
tp-25.jpg
Đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, ngôi trường mới gồm dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học vẫn “cửa đóng then cài”. Dãy nhà nằm giữa cánh đồng, đường dẫn vào nhỏ hẹp, xuống cấp, thường xuyên đọng nước. Cơ sở mới không có nhà hiệu bộ, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập - những hạng mục thiết yếu cho dạy học theo chương trình phổ thông mới.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
Hệ thống Phòng cháy chữa cháy chưa được lắp đặt, một số điểm có dấu hiệu hoen gỉ.
﻿tp-3.jpg
﻿tp-2.jpg﻿
﻿﻿tp-4.jpg
tp-1.jpg﻿
Dù mới xây dựng xong hơn 1 năm trước, nhưng dãy nhà 3 tầng đã có dấu hiệu của thời gian, nhiều vết hoen ố, vết nứt đã xuất hiện, gạch ốp rơi rụng, cỏ dại mọc um tùm...
tp-17.jpg
Trong khi đó, cô trò trường THCS Nghi Ân phải dạy và học trong các lớp học cũ, xuống cấp.﻿ Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân cho biết, trường hiện có hơn 800 học sinh, được chia thành 20 lớp. Sau bão, có một số phòng bị mưa dột nên nhà trường đành phải bố trí các phòng chức năng, ngăn phòng đọc cho các em học tạm. Mái tôn bị bão làm tốc hết nhưng chưa thể khắc phục được vì thiếu kinh phí.
tp-21.jpg﻿
﻿tp-18.jpg﻿
﻿﻿tp-20.jpg﻿
﻿﻿tp-19.jpg
“Trường này cũng xây lâu lắm rồi nên giờ xuống cấp nghiêm trọng. Trường mới xây xong từ lâu nhưng chuyển qua đó cũng không được vì không đủ phòng, thiếu nhiều thứ. Nghe nói là sẽ có dự án giai đoạn 2, nhưng khi nào xây thì cũng không rõ. Mong muốn lớn nhất của cô và trò là trường mới sớm được hoàn thành đúng tiêu chuẩn để chuyển các em qua đó học”, cô Hồng chia sẻ.
tp-26.jpg
tp-23.jpg
Học sinh chen chúc trong phòng đọc và phòng chức năng.
tp-z7184270107545-62c37ff92e7db9ea8cbef801388304f7.jpg
Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết: “Sau khi nhận được các kiến nghị của trường, phường đã họp bàn và đang lên phương án tạm thời. Theo đó, thời gian tới sẽ chuyển một phần học sinh của Trường THCS Nghi Ân đến học tại cơ sở mới. Còn về giai đoạn 2, địa phương sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 - 2030”.
Thu Hiền
#trường học bỏ không #xây dựng trường học #lãng phí ngân sách #hạ tầng giáo dục #đồng ruộng #Nghệ An #THCS Nghi Ân

Xem thêm

