Trường học Đà Nẵng vẫn ngổn ngang bùn đất, lo lắng mưa lũ trở lại

TPO - Thời điểm này, nhiều trường học ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế xộc xệch, hư hỏng. Thầy cô cùng các lực lượng địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục để sớm ổn định việc dạy học.