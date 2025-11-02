Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường học Đà Nẵng vẫn ngổn ngang bùn đất, lo lắng mưa lũ trở lại

Duy Quốc - Hoài Văn

TPO - Thời điểm này, nhiều trường học ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế xộc xệch, hư hỏng. Thầy cô cùng các lực lượng địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục để sớm ổn định việc dạy học.

tp-truonghocdaian.jpg
Ngày 1/11, nhiều trường học trên địa bàn xã Đại Lộc vẫn ngổn ngang, bùn non dày đặc sau đợt lũ lớn vừa qua. Tại các điểm trường nằm ở vùng trũng như Phú Mỹ, Phú Hòa... lớp bùn dày phủ kín sân trường, hành lang và cả trong phòng học.
tp-truonghocdaian-15.jpg
tp-truonghocdaian-2.jpg
Ngay từ sáng sớm, hàng chục giáo viên cùng lực lượng quân đội, dân quân trên địa bàn đã có mặt để dọn dẹp.
tp-truonghocdaian-8.jpg
Cô Hồ Thị Thương, giáo viên Trường Mầm non Đại An cho biết đợt lũ lớn vừa qua khiến trường bị ngập sâu, nhiều phòng học bị ngâm nước nhiều ngày, làm hư hỏng nặng đồ dùng học tập. Ngay khi nước vừa rút, cô cùng các đồng nghiệp nhanh chóng bắt tay dọn dẹp, vệ sinh lớp học để sớm ổn định việc dạy và học.
tp-truonghocdaian-4.jpg
Cô Thương cho biết thêm, những ngày qua, các giáo viên cùng lực lượng dân quân, bộ đội địa phương đã tích cực dọn dẹp trường học từ sáng đến chiều muộn. Tuy nhiên, do lớp bùn dày nên công việc gặp nhiều khó khăn. Hiện nước vẫn còn bao quanh khuôn viên trường, khiến việc vệ sinh, khắc phục càng thêm vất vả.
tp-truonghocdaian-9.jpg
tp-truonghocdaian-10.jpg
tp-truonghocdaian-5.jpg
Quanh khuôn viên trường vẫn còn ngập nước.
tp-truonghocdaian-14.jpg
tp-truonghocdaian-1.jpg
Nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu bị hư hỏng nặng.
tp-truonghocdaian-11.jpg
tp-truonghocdaian-7.jpg
tp-truonghocdaian-19.jpg
Lực lượng bộ đội, dân quân được huy động hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.
tp-chongatuimg-6128.jpg
Trong khi đó, khu vực quanh chợ Ngã Tư Ái Nghĩa (xã Đại Lộc) vẫn còn ngổn ngang, hàng hóa hư hỏng, bùn đất và rác thải sau đợt ngập lũ. Nhiều tiểu thương đang tất bật thu dọn, cố gắng khắc phục thiệt hại để sớm buôn bán trở lại.
tp-chongatuimg-6173.jpg
tp-chongatuimg-6146.jpg
Lớp bùn đất dày đặc bao quanh khu chợ, các tiểu thương tích cực dọn dẹp, vệ sinh.
tp-truonghocdaian-3.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Trung vẫn diễn biến rất phức tạp. Dự báo trong 48 giờ tới khu vực TP Đà Nẵng có khả năng xuất hiện mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 300–500mm, có nơi trên 750mm. Cường suất mưa lớn nhất có thể đạt trên 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở tại nhiều khu vực.
