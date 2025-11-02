Trường học Đà Nẵng vẫn ngổn ngang bùn đất, lo lắng mưa lũ trở lại

TPO - Thời điểm này, nhiều trường học ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế xộc xệch, hư hỏng. Thầy cô cùng các lực lượng địa phương đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục để sớm ổn định việc dạy học.
Ngay từ sáng sớm, hàng chục giáo viên cùng lực lượng quân đội, dân quân trên địa bàn đã có mặt để dọn dẹp.
Quanh khuôn viên trường vẫn còn ngập nước.
Nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu bị hư hỏng nặng.
Lực lượng bộ đội, dân quân được huy động hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.
Lớp bùn đất dày đặc bao quanh khu chợ, các tiểu thương tích cực dọn dẹp, vệ sinh.