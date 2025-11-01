Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

TPO - Ngay sau khi nước rút, ngày 31/10, Vùng 3 Hải quân đã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ người dân các vùng bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Ngày 31/10, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã được huy động đến các khu vực ngập sâu trên địa bàn Đà Nẵng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh, dọn dẹp tại các trung tâm và trường học bị ngập.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Vùng 3 đã tổ chức gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 7 tổ công tác, phối hợp cùng lực lượng quân y tham gia dọn dẹp và hỗ trợ nhân dân. Đơn vị huy động 3 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương, 2 xe tải, 3 xuồng cứu nạn cùng 6 cơ số thuốc, 450kg thuốc khử khuẩn, máy phun và nhiều dụng cụ vệ sinh như cuốc, xẻng... giúp dân dọn dẹp.

Lớp bùn đất dày đặc sau mưa lũ được lực lượng Lữ đoàn 680 dọn dẹp.

Các lực lượng được phân về nhiều phường, xã, cùng một số trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Nhiệm vụ trọng tâm là dọn bùn đất, thu gom rác thải, phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, giúp người dân sớm ổn định đời sống và các trường học sớm đón học sinh trở lại lớp. Lực lượng cứu hộ của Vùng cũng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng).

Phần quà thiết thực gửi đến các hộ dân khó khăn sau mưa lũ.

Song song đó, đơn vị đã vận động đoàn viên, hội viên quyên góp và trao 365 suất quà, 200kg gạo, 50 thùng nước lọc tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Tiến (TP. Đà Nẵng). Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng xuất cấp 2 tấn lương khô và 300 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng, Huế khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Vũ Đình Hiển – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, cho biết: “Sau nhiều ngày mưa lũ, lượng bùn đất, rác thải tồn đọng lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Với phương châm nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân sẽ nỗ lực hết mình, chung sức cùng địa phương giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống".