Người dân Đà Nẵng hối hả di tản, đưa tài sản ra khỏi vùng ngập trong đêm

TPO - "Hơn chục năm qua chưa khi nào ngập như thế này cả, từ chiều đến tối nước dâng rất nhanh. Chúng tôi dùng phao lốp đưa hàng chục chiếc xe máy ra vì sợ trong đêm nay nước sẽ còn lên nữa", anh Lê Đức Tâm (phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) nói.