Đà Nẵng vẫn mênh mang nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu, giao thông ách tắc, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh nước bủa vây.