Đà Nẵng vẫn mênh mang nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu, giao thông ách tắc, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh nước bủa vây.
Trong sáng 28/10, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã bố trí các đội xung kích túc trực, hỗ trợ di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời dựng biển cảnh báo, túc trực tại nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Nhiều hộ dân đã chủ động kê cao đồ đạc, lúa gạo lên chỗ cao nhưng vẫn bị ướt. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang) cho biết, dù đã kê lương thực và vật dụng lên cao từ tối qua nhưng nước dâng quá nhanh khiến lúa vẫn bị ướt, nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng.
Nhiều ngôi nhà, quán cà phê vẫn còn ngập sâu trong sáng 28/10.