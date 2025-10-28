Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đà Nẵng vẫn mênh mang nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Duy Quốc

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu, giao thông ách tắc, hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh nước bủa vây.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại các khu vực ven sông như thôn Dương Lâm 1 (xã Hòa Vang), thôn Phú Hòa 1 (xã Bà Nà) TP Đà Nẵng, vẫn còn ngập sâu. Nhiều tuyến đường ngập từ 0,3 đến hơn 1m, khiến một số đoạn bị chia cắt, người dân không thể đi lại. Video: Duy Quốc.
tp-ngaoxabanaimg-5130.jpg
Chị Nguyễn Hoa, có nhà nằm trong khu vực ngập sâu, cho biết hiện nước vẫn còn ngập hơn nửa nhà nên chị không thể mang đồ ăn vào cho gia đình. “Tôi cùng con phải sang nhà người thân ở nhờ, còn chồng ở lại trông nhà cửa. Sáng nay tôi đem đồ ăn đến nhưng nước vẫn quá sâu, chỉ biết đứng ngoài chờ chồng bơi ra lấy”, chị Hoa nói.
tp-ngaoxabanaimg-5099.jpg
tp-ngaoxabanaimg-5036.jpg
Trong sáng 28/10, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã bố trí các đội xung kích túc trực, hỗ trợ di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời dựng biển cảnh báo, túc trực tại nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
tp-ngaoxabanaimg-5083.jpg
tp-ngaoxabanaimg-5105.jpg
Nhiều hộ dân đã chủ động kê cao đồ đạc, lúa gạo lên chỗ cao nhưng vẫn bị ướt. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang) cho biết, dù đã kê lương thực và vật dụng lên cao từ tối qua nhưng nước dâng quá nhanh khiến lúa vẫn bị ướt, nhiều đồ đạc trong nhà hư hỏng.
tp-ngaoxabanaimg-5127.jpg
tp-ngaoxabanaimg-5044.jpg
Nhiều ngôi nhà, quán cà phê vẫn còn ngập sâu trong sáng 28/10.
tp-ngaoxabanaimg-5047.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở mức cấp 1, riêng TP Huế và TP Đà Nẵng ở mức cấp 3, mức nguy hiểm cao, có thể gây thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng giao thông, hoa màu và đe dọa tính mạng người dân tại khu vực.
Duy Quốc
