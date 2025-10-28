Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin mới về mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng ở Huế - Đà Nẵng

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo từ sáng nay (28/10) đến đêm mai (29/10), Huế và Đà Nẵng vẫn có mưa rất lớn với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Nam Quảng Trị và phía đông Quảng Ngãi thời gian này cũng mưa từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Ngày và đêm hôm qua (27/10), mưa lớn vẫn tiếp tục Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27/10 đến 3 giờ ngày 28/10 có nơi trên 440mm như trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 994.2mm, trạm đầu mối Hồ Trung Lộc (Đà Nẵng) 473.4mm, trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 442.2mm.

Dự báo từ sáng 28/10 đến đêm 29/10, Huế và Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, Nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) từ sáng nay đến đêm mai cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, Tây Nguyên, Nam Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng (duyên hải từ Bình Định đến Bình Thuận cũ) có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, ngày 30/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông nhưng giảm về cường độ. Lượng mưa thời gian này phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Huế- Đà Nẵng đang hứng chịu một đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng.

Lũ trên sông Bồ của Phú Ốc đã đạt đỉnh vào chiều qua (tương đương lũ lịch sử năm 2020) và đang xuống. Đêm qua, lũ trên sông Hương cũng đạt đỉnh và đang xuống, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống. Tuy nhiên, mực nước ở các sông trên đều vượt BĐ3.

Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 là 1,2m rồi xuống, trên sông Thu Bồn đạt đỉnh trên BĐ3 là 1,3m, sau đó dao động ở mức cao, sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3, sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 khoảng 0,7m.

Trong đêm nay, lũ trên các sông xuống dần. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3, sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo ngập lụt sâu, diện rộng tại Huế và Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Nguyễn Hoài
