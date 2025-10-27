Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020

Nguyễn Hoài
TPO - Chỉ hơn nửa ngày, đỉnh Bạch Mã của Huế đã hứng chịu lượng mưa gần 1000mm. Các khu vực khác của Huế cũng mưa rất lớn. Lũ trên sông Bồ, sông Hương đã vượt báo động 3 và có thể vượt lũ kỷ lục năm 2020. Lũ lớn cũng xuất hiện ở Đà Nẵng.

Đêm qua và sáng nay (27/10), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, riêng tại đỉnh Bạch Mã của Huế, lượng mưa từ 19 giờ ngày 26/10 đến 8 giờ ngày 27/10 lên tới 936.8mm.

lu-tai-phong-dien-hue-2020.jpg
Lũ trên sông Bồ tại Huế có thể vượt qua lũ kỷ lục năm 2020.

Dự báo từ ngày 27/10 đến sáng sớm ngày 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong đó Huế và Đà Nẵng tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này với lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 800mm.

Nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 27/10 đến sáng sớm 29/10 mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Ngoài ra, từ ngày 27/10 đến sáng sớm ngày 28/10, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Do mưa lớn kéo dài, lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc vượt BĐ3 là 0,02m, trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,08m. Lũ sông Vu Gia (Đà Nẵng) ở mức BĐ3, lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) trên BĐ3.

Do mưa lớn còn tiếp tục kéo dài, dự báo lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Trong ngày hôm nay, sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,05 – 0,1m, tại trạm Kim Long lên trên mức BĐ3 khoảng 1,1m, trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong đêm nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử từ 0,05 – 0,1m, tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức BĐ3 khoảng 1,2m, dưới mức lịch sử 1,11m. Sông Thu Bồn, sông Vu Gia tiếp tục trên BĐ3.

Ngoài ra, từ nay (27/10) đến 29/10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
