Quốc tế viện trợ hơn 240 tỷ đồng giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Tính đến chiều 25/10, các nước và tổ chức quốc tế đã viện trợ, cam kết viện trợ cho Việt Nam tổng số tiền và hiện vật hơn 9,39 triệu USD (tương đương khoảng hơn 240 tỷ đồng). Trong những ngày tới, vẫn còn chuyến hàng viện trợ đến nước ta.

Chiều ngày 25/10, tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Singapore để chuyển tới người dân bị ảnh hưởng do đợt bão, lũ vừa qua tại tỉnh Tuyên Quang.

Hàng viện trợ bao gồm chăn giữ nhiệt và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, do Bộ Quốc phòng Singapore và tổ chức liên quan của Singapore triển khai thông qua Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực (RHCC).

Công tác vận chuyển hàng viện trợ chia làm 2 chuyến, trong đó chuyến đầu tiên tới sân bay Nội Bài trưa 25/10, chuyến hàng còn lại sẽ được chuyển đến trong ít ngày tới.

Đại diện Việt Nam tiếp nhận hàng cứu trợ từ Singapore chiều 25/10.

Tại buổi tiếp nhận, Đại sứ Cộng hoà Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Sau khi tiếp nhận đầy đủ cả 2 chuyến hàng, toàn bộ hàng viện trợ sẽ được chuyển tới tỉnh Tuyên Quang để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Trước đó, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam cũng thông báo Hội Chữ thập đỏ nước này đã cung cấp gói viện trợ 50.000 SGD (khoảng 38.500 USD) cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nghệ An.

Việt Nam đang trải qua một mùa mưa bão dị thường. Trong ảnh: ngập lụt kỷ lục tại Thái Nguyên đầu tháng 10 do bão Matmo.

Tính đến ngày 24/10, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 với tổng kinh phí khoảng 9,398 triệu USD.

Trong đó, thông qua phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Australia, Trung tâm AHA, UNICEF, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Samaritan's Purse, Tzu Chi (Đài Loan), CRS tại Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), WWF tại Việt Nam đã cung cấp viện trợ quốc tế khẩn cấp.

Các khoản hỗ trợ gồm tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

