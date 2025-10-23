TPHCM ngập sâu, CSGT dùng xe chuyên dụng 'giải cứu' người đi đường

TPO - Do lượng mưa lớn từ rạng sáng, khu vực cầu Quan, TPHCM bị ngập sâu, nhiều xe chết máy, học sinh và người đi đường không thể di chuyển. Lực lượng CSGT hỗ trợ đẩy xe, hướng dẫn lộ trình an toàn, tận tình hỗ trợ người dân, đặc biệt là các em học sinh thoát vùng lụt bằng xe chuyên dụng.

Theo ghi nhận của PV, rạng sáng 23/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường DT749A, đoạn qua khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên (tỉnh Bình Dương cũ), TPHCM, bị ngập sâu, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Clip CSGT, an ninh cơ sở hỗ trợ học sinh, người dân qua đoạn ngập sâu bằng xe chuyên dụng.

Nước dâng cao khiến nhiều xe chết máy, gây ùn ứ. Nhiều học sinh và người đi làm buổi sớm mắc kẹt tại khu vực bị ngập. Rất may, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng có mặt.

Dưới sự chỉ huy của thiếu tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Trạm trưởng, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và dùng ô tô chuyên dụng hỗ trợ chở người dân, học sinh qua đoạn ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông.

Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng CSGT, tình hình giao thông tại khu vực đã sớm ổn định.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT và lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ học sinh, người dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập sâu: