Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM ngập sâu, CSGT dùng xe chuyên dụng 'giải cứu' người đi đường

Nguyễn Dũng - Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do lượng mưa lớn từ rạng sáng, khu vực cầu Quan, TPHCM bị ngập sâu, nhiều xe chết máy, học sinh và người đi đường không thể di chuyển. Lực lượng CSGT hỗ trợ đẩy xe, hướng dẫn lộ trình an toàn, tận tình hỗ trợ người dân, đặc biệt là các em học sinh thoát vùng lụt bằng xe chuyên dụng.

Theo ghi nhận của PV, rạng sáng 23/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường DT749A, đoạn qua khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên (tỉnh Bình Dương cũ), TPHCM, bị ngập sâu, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Clip CSGT, an ninh cơ sở hỗ trợ học sinh, người dân qua đoạn ngập sâu bằng xe chuyên dụng.

Nước dâng cao khiến nhiều xe chết máy, gây ùn ứ. Nhiều học sinh và người đi làm buổi sớm mắc kẹt tại khu vực bị ngập. Rất may, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng có mặt.

Dưới sự chỉ huy của thiếu tá Nguyễn Văn Hùng – Phó Trạm trưởng, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và dùng ô tô chuyên dụng hỗ trợ chở người dân, học sinh qua đoạn ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông.

Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng CSGT, tình hình giao thông tại khu vực đã sớm ổn định.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT và lực lượng an ninh cơ sở hỗ trợ học sinh, người dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập sâu:

z7145871648656-50b12323ce519876d28cca8b73d347db.jpg
z7145871630509-a9a3beb557a0e35df548f4ed51dcf104.jpg
z7145871644707-7738b581682bdfc7a3d66e6824502b0d.jpg
z7145872105864-6ca676384844efb39879dd78903c64f1.jpg
z7145871619732-2effb22f9ce1c6ab4f848ac7a4b05560.jpg
z7145871636498-3f5fa89dc4e8b2b5cc4065c0930c9b7e.jpg
z7145871614388-dac65f6070b2b18b22c20186dd3e0ed8.jpg

Rạng sáng 23/10, Đội PCCC&CNCH khu vực 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cũng đã giải cứu khoảng 130 người, bao gồm công nhân Công ty Mai Thành và một số người dân phường Bến Cát. Cơn mưa lớn gây ngập lụt đã làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân, may mắn không có thiệt hại về người.

Nguyễn Dũng - Hương Chi
#TPHCM #đường ngập #CSGT #giải cứu học sinh #xe chuyên dụng #giao thông ùn tắc #đường phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục