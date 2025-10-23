[Clip] Cảnh sát cứu hơn 100 người bị nước lũ uy hiếp ở TPHCM lúc nửa đêm

TPO - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM đã giải cứu hơn 100 người trong khu vực bị nước nhấn chìm vào rạng sáng nay (23/10).

Video: Cảnh sát giải cứu người trong khu vực bị ngập lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu, rạng sáng 23/10, Đội PCCC&CNCH khu vực 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy báo vụ CNCH tại phường Bến Cát (TPHCM). Theo đó, mưa lớn gây ngập cục bộ một số nhà dân trong khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội PCCC&CNCH Khu vực 31 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Trong đó, tổ đến phường Bến Cát gồm 10 cán bộ chiến sĩ và đến phường Hiệp An, xã Bàu Bàng mỗi nơi 5 cán bộ chiến sĩ để phối hợp cùng địa phương giải cứu người dân trong vùng bị ngập.

Tại phường Bến Cát, lực lượng chức năng đã giải cứu khoảng 130 người, bao gồm công nhân Công ty Mai Thành và một số người dân trong khu vực.

Cơn mưa lớn gây ngập lụt đã làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Đến 7h sáng cùng ngày, khu vực trên không còn ngập, cuộc sống người dân trở lại bình thường.