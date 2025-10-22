Những khu đất dùng để thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM

TPO - Tổ Công tác đề nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương bổ sung 2 khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào Phụ lục hợp đồng BT của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Tổ công tác dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” - được thành lập theo Quyết định 1970 của UBND TPHCM (hay còn gọi là Tổ công tác 1970) vừa có văn bản gửi UBND TP, đề xuất phương án quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án này.

Theo hợp đồng BT ký năm 2016, quỹ đất TPHCM dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng gồm 7 khu đất. Tuy nhiên, sau một thời gian dài dự án bị đình trệ, UBND TP đã có chủ trương giao 4 khu đất trong danh mục này cho các nhà đầu tư khác thực hiện dự án khác.

Điều đó khiến phương án thanh toán cho dự án chống ngập hiện chỉ còn lại 3/7 khu đất theo hợp đồng ban đầu. Tổ công tác 1970 cho rằng quan điểm chỉ thanh toán bằng 3 khu đất, phần còn lại bằng tiền mặt là chưa đảm bảo tính pháp lý và chưa phù hợp với nguyên tắc xác định giá trị quỹ đất theo quy định hiện hành. Phương án này cũng không mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao, thậm chí có thể làm chậm tiến độ và lãng phí nguồn lực.

Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM. Ảnh: Duy Anh

Từ các phân tích trên, Tổ công tác 1970 kiến nghị dự án phải được thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá. Nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệnh giữa giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này.

Theo đề xuất mới, ngoài 3 khu đất còn lại trong hợp đồng BT ký năm 2016, Tổ công tác kiến nghị bổ sung thêm 2 khu đất mới (420 Nơ Trang Long và 257 Trần Hưng Đạo). Như vậy, danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư gồm 5 khu đất, cụ thể:

Khu C8A – Khu A, Khu đô thị mới Nam TP (phường Tân Mỹ), diện tích khoảng 5.500 m2, quy hoạch đất hỗn hợp gồm thương mại dịch vụ và căn hộ;

Khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), diện tích 14.058,8 m², quy hoạch đất hỗn hợp gồm nhà ở, dịch vụ công cộng và cây xanh;

Khu đất 762 Bình Quới (phường Bình Quới), diện tích 3.100,9 m², quy hoạch đất ở hiện hữu kết hợp xây dựng mới;

Khu đất 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), diện tích 2.374 m²;

Khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan, phường Bình Lợi Trung), diện tích gần 34.919 m².

Theo ước tính của Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM, tổng giá trị tạm tính của 5 khu đất này chiếm khoảng 81,1% giá trị dự án BT khi chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư, đồng thời các khu đất này chưa điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch. Ngoài ra, giá trị tạm tính các khu đất trên chưa bao gồm khu đất 4,2ha phường Phước Long.

Tổ công tác 1970 cho biết việc điều chỉnh thay thế các quỹ đất không đủ điều kiện thanh toán – theo Thông báo số 439/TB-VP ngày 25/8/2025 của UBND TPHCM – bằng hai khu đất mới là 420 đường Nơ Trang Long và 257 Trần Hưng Đạo là phù hợp với các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến các Bộ ngành và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình.

Hai khu đất này cũng đáp ứng quy định về xác định giá trị quỹ đất thanh toán trong các dự án BT theo Nghị định 257/2025/NĐ-CP ngày 8/10/2025 của Chính phủ.

“Trường hợp phát sinh các nội dung liên quan, Tổ công tác sẽ tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư để cập nhật vào phụ lục hợp đồng,” văn bản nêu rõ.

Để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án, Tổ công tác 1970 kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương bổ sung 2 khu đất mới vào phụ lục hợp đồng BT, đồng thời cho phép tổ chức phiên đàm phán thứ 4 với nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, ký nháy trước khi trình UBND TP và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét, phê duyệt.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, là một trong những công trình trọng điểm của TPHCM.

Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp kiểm soát ngập do triều cường tại vùng trung tâm và khu vực ven sông Sài Gòn, với diện tích bảo vệ khoảng 570 km², phục vụ hơn 6,5 triệu dân. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, nâng cao hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho TP.