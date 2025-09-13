Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vật vã 'be bờ, tát nước' bên cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ

Hữu Huy

TPO - Mục tiêu bảo vệ hàng triệu người dân TPHCM khỏi ngập úng bởi triều cường đã được đặt ra khi dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng khởi công. Thế nhưng sau nhiều năm ì ạch, ngay bên cạnh cống ngăn triều Phú Định (phường Phú Định), người dân vẫn oằn mình “be bờ, tát nước”. Sự chậm trễ của dự án đã biến sự mong đợi thành nỗi thất vọng kéo dài.

Khu dân cư cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM bị triều cường “bủa vây”. Video: Hữu Huy
tp-phu-dinh.jpg
Cống ngăn triều Phú Định (phường Phú Định) nằm trên dòng kênh Đôi là một trong 6 hạng mục cống chính thuộc dự án “Giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1”, thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Ngoài Phú Định, dự án còn có các cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối và Cây Khô.
tp-phu-dinh-2.jpg
“Siêu dự án” chống ngập 10.000 tỷ đồng đã rơi vào cảnh “đóng băng” từ cuối năm 2020 vì vướng mắc pháp lý trong thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất và ngân hàng ngừng giải ngân. Trong bối cảnh đó, cống ngăn triều Phú Định cũng chịu chung số phận dang dở.
tp-phu-dinh-12.jpg
Suốt 5 năm qua, dự án ngăn triều bị “treo” khiến hàng chục hộ dân sinh sống dọc đường Phú Định ngay cạnh công trình, phải oằn mình chống chọi với ngập nước.
tp-phu-dinh-1.jpg
Người dân cho biết, từ tháng 7 âm lịch đến tận tháng Giêng năm sau, nước triều dâng cao hai lần mỗi tháng - vào đầu và cuối giữa tháng gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, đi lại và đời sống thường nhật. “Cứ đến mùa triều cường, nhà cửa lại ngập lênh láng, bà con khổ sở lắm”, anh Hiền (người dân khu vực) chia sẻ.
phu-dinh-3.jpg
Nước triều "bủa vây" khu dân cư cạnh cống Phú Định đang dang dở.
tp-phu-dinh-20.jpg
Người dân sinh sống ở một đoạn đường Phú Định (cạnh công trường cống ngăn triều Phú Định) phải dùng bao cát đắp vách ngăn để chống ngập.
phu-dinh-8.jpg
Một số người dân sống cạnh công trường cống Phú Định cho biết, sau khi cống được thi công, nền nhà của nhiều hộ dân nay thấp hơn mặt đường, mỗi khi triều cường nước từ kênh và cống tràn vào nhà và gây ngập. Bà Tuyết Mai (60 tuổi) chia sẻ, đa số các hộ dân có nhà ở ven đường phải đắp bờ tạm bằng bao cát thế này mới ngăn được nước. “Tối khoảng 19-20h nước rút thì tháo ra, đến 3h sáng lại phải đắp lại”- bà nói.
tp-phu-dinh-21.jpg
Một số hộ dân trang bị máy bơm để bơm nước ra ngoài đường khi triều dâng cao.
tp-phu-dinh-9.jpg
Nước ngập sâu khiến đi lại qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
tp-phu-dinh-7.jpg
tp-phu-dinh11.jpg
Ông Ngô Văn Minh, một người dân khác, bày tỏ lo lắng: đoạn đường dài khoảng 300m đi qua công trường vừa hư hỏng, vừa xuống cấp. Khi nước ngập sâu, việc đi lại rất nguy hiểm, nhiều học sinh té ngã trông xót xa. “Công trình bỏ hoang mấy năm nay, chúng tôi chỉ mong dự án sớm khởi động lại và có giải pháp thoát nước để không còn chịu cảnh sống chung với ngập,” ông Minh chia sẻ.
tp-phu-dinh-1212312.jpg
Cạnh công trình cống ngăn triều Phú Định khoảng 200m là bến phà Phú Định. Một đoạn ngắn đường Phú Định qua đây cũng ngập sâu khi triều cường.

Đưa dự án vào sử dụng năm 2026

Ngày 21/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo thông tin từ Sở Tài chính TPHCM, thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, UBND TP đã họp và chỉ đạo Tổ công tác 1970 ( Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) tham mưu Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết 212 nhằm giải quyết các công việc tồn đọng của dự án đến giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu quyết toán, vận hành.

“Sau khi UBND TP ban hành Kế hoạch sẽ giám sát việc thực hiện để đảm bảo tiến độ. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026, quyết toán trong năm 2027”- Sở Tài chính TPHCM thông tin.

Hữu Huy
