Vật vã 'be bờ, tát nước' bên cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ

Đưa dự án vào sử dụng năm 2026

Ngày 21/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo thông tin từ Sở Tài chính TPHCM, thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, UBND TP đã họp và chỉ đạo Tổ công tác 1970 ( Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) tham mưu Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết 212 nhằm giải quyết các công việc tồn đọng của dự án đến giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu quyết toán, vận hành.

“Sau khi UBND TP ban hành Kế hoạch sẽ giám sát việc thực hiện để đảm bảo tiến độ. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026, quyết toán trong năm 2027”- Sở Tài chính TPHCM thông tin.