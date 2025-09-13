Vật vã 'be bờ, tát nước' bên cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPO - Mục tiêu bảo vệ hàng triệu người dân TPHCM khỏi ngập úng bởi triều cường đã được đặt ra khi dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng khởi công. Thế nhưng sau nhiều năm ì ạch, ngay bên cạnh cống ngăn triều Phú Định (phường Phú Định), người dân vẫn oằn mình “be bờ, tát nước”. Sự chậm trễ của dự án đã biến sự mong đợi thành nỗi thất vọng kéo dài.
Ông Ngô Văn Minh, một người dân khác, bày tỏ lo lắng: đoạn đường dài khoảng 300m đi qua công trường vừa hư hỏng, vừa xuống cấp. Khi nước ngập sâu, việc đi lại rất nguy hiểm, nhiều học sinh té ngã trông xót xa. “Công trình bỏ hoang mấy năm nay, chúng tôi chỉ mong dự án sớm khởi động lại và có giải pháp thoát nước để không còn chịu cảnh sống chung với ngập,” ông Minh chia sẻ.
Đưa dự án vào sử dụng năm 2026
Ngày 21/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).
Theo thông tin từ Sở Tài chính TPHCM, thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, UBND TP đã họp và chỉ đạo Tổ công tác 1970 ( Tổ Công tác dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) tham mưu Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết 212 nhằm giải quyết các công việc tồn đọng của dự án đến giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu quyết toán, vận hành.
“Sau khi UBND TP ban hành Kế hoạch sẽ giám sát việc thực hiện để đảm bảo tiến độ. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026, quyết toán trong năm 2027”- Sở Tài chính TPHCM thông tin.