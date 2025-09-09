Triều cường kết hợp mưa kéo dài, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà

TPO - Triều cường kết hợp mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn trong chiều 9/9.
Nhiều xe "chết máy" do ngập nước, người dân bì bõm lội nước.
Hàng quán ven đường Trần Xuân Soạn bị ảnh hưởng do ngập nước.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày-11/9/2025 (nhằm ngày 18-20/7 âm lịch) và ở mức như sau:
Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,48-1,53m (xấp xỉ báo động 2).
Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.
Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.
"Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM"- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin.