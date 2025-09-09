Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường kết hợp mưa kéo dài, người dân TPHCM bì bõm lội nước về nhà

Hữu Huy

TPO - Triều cường kết hợp mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn trong chiều 9/9.

Triều cường gây ngập tại TPHCM trong chiều 9/9. Video: Hữu Huy
tp-ngap-3.jpg
Chiều 9/9, triều cường kết hợp mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM bị ngập.
tp-ngap-5.jpg
Theo ghi nhận, dù đỉnh triều Rằm tháng 7 âm lịch đợt này được dự báo không vượt mức báo động 3, song sự cộng hưởng giữa nước dâng và mưa đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.
tp-ngap-10.jpg
Trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM), đoạn dài khoảng 1,5 km bị ngập khoảng nửa bánh xe. Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập.
ngap-6.jpg
tp-ngap-9.jpg
tp-ngap-7.jpg
tp-ngap-4.jpg
Nhiều xe "chết máy" do ngập nước, người dân bì bõm lội nước.
tp-ngap-12.jpg
Người dân lội nước về nhà trong giờ tan tầm chiều 9/9.
tp-ngap-20.jpg
Hằng năm, từ tháng Bảy âm lịch đến cuối năm, các đợt triều cường thường xuyên gây ngập tại những khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TPHCM.
tp-ngap-11.jpg
tp-ngap-8.jpg
Hàng quán ven đường Trần Xuân Soạn bị ảnh hưởng do ngập nước.
tp-ngap-2.jpg
Giao thông đi lại bị ảnh hưởng do ngập nước.
tp-ngap-1.jpg
Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm, vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng 7 âm lịch trong 2 ngày nữa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày-11/9/2025 (nhằm ngày 18-20/7 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,48-1,53m (xấp xỉ báo động 2).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

"Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM"- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin.

Hữu Huy
