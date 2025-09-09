TPHCM tiếp tục mưa dông đến bao giờ?

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng ngày 12 - 13/9 rãnh áp thấp có khả năng hình thành và đi ngang qua khu vực Nam bộ, kết hợp với nhiễu động gió trên cao. Điều này sẽ tạo điều kiện gia tăng mưa rào và dông tại TPHCM và các tỉnh thành Nam bộ, tập trung vào chiều tối.

Chiều qua (8/9), nhiều khu vực tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa dông diện rộng, kéo dài nhiều giờ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày và đêm nay (9/9), khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều và tối. Đáng lưu ý, mưa có khả năng đạt cường suất lớn, trên 60mm trong 3 giờ.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, dễ gây nguy hiểm khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 12 - 13/9, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong khoảng 24 - 48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nối với vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 7 tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn còn ảnh hưởng, lấn về phía Tây và có trục đi ngang qua khu vực Nam bộ. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu dần.

Dự báo trong 3 - 10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới sẽ tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn chi phối, đồng thời nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam duy trì trạng thái yếu.

Đáng chú ý, khoảng ngày 12 - 13/9, rãnh áp thấp có khả năng hình thành và đi ngang qua khu vực Nam bộ, kết hợp với nhiễu động gió trên cao. Điều này sẽ tạo điều kiện gia tăng mưa rào và dông tại TPHCM và các tỉnh thành Nam bộ, tập trung vào chiều tối.

Dự báo từ ngày 12-14/9, xác suất mưa tại TPHCM vào khoảng 60-65%.