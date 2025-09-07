Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 7

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ chiều đến tối 7/9, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là do dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7 trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình…

Theo ghi nhận của PV, từ đầu giờ chiều 7/9, mây dông hình thành và gây mưa diện rộng trên khu vực TPHCM. Cơn mưa kéo dài suốt nhiều giờ, có nơi mưa vừa, mưa to.

Lúc 18h20 ngày 7/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét, vùng mây dông đang phát triển, gây mưa kèm theo dông, sét tại nhiều khu vực, như: xã Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Xuân Hòa, Phú Hòa, Tân Phú, Phú Lâm và Tân Hưng.

7d871f448c9707c95e86.jpg
Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện mưa kéo dài từ chiều đến tối ngày 7/9.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Hình thế gây mưa dông: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc - Trung Trung bộ nối với bão số 7 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình. Trên cao, nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới suy yếu.

Hồi 16 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc từ 10-15km/giờ.

Do tác động của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 4 -6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực này có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và dông nguy hiểm.

Tại vùng biển Nam bộ và TPHCM: Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) có gió Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1,25-2,5 m, biển động nhẹ. Riêng vùng biển Bình Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3 m, biển động.

Trong khi đó khu vực Cà Mau – Kiên Giang – Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 0,75-1,75m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hữu Huy
