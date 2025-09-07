Mưa lớn gây chia cắt, ngập cục bộ một số nơi ở Đắk Lắk

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây chia cắt, ngập úng cục bộ một số nơi ở Đắk Lắk.

Ngày 7/9, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân tại một số địa phương.

Cụ thể, tại xã Ea Bung, một số hộ dân ở thôn 4 và thôn 12 bị ngập nước ngoài sân, tuyến đường liên xã Ea Bung – Ia Rvê bị chia cắt tạm thời.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ.

Ở xã Ia Lốp, đường từ thôn 10 qua thôn 11 bị chia cắt, nhiều tuyến đường đi các thôn 6, 8, 9 bị ngập sâu, giao thông bị gián đoạn trong vài giờ. Đến trưa nay 7/9, nước đã rút, các tuyến đường cơ bản thông suốt trở lại.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra tình hình mưa, lũ.

Tại xã Tây Sơn, mưa lớn làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ DT646 và một số tuyến liên thôn, nội đồng. Cùng với đó, có 29 con bò bị cuốn trôi, chết; tường rào Trường Mầm non công lập Phước Tân bị sập dài khoảng 40m.

Bò bị chết do bị mưa lũ.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục, hỗ trợ người dân và đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng lập tức có mặt, hỗ trợ người dân.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 8/9, trên địa bàn Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương tăng cường trực ban, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại.