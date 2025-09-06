Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước dâng cao sau mưa lớn, nhiều gia súc ở Đắk Lắk chết bên bờ suối

Huỳnh Thủy
TPO - Nước suối bất ngờ dâng cao sau mưa lớn khiến 37 con trâu, bò, dê của người dân Đắk Lắk bị chết, thiệt hại 420 triệu đồng.

Ngày 6/9, ông Trần Minh Thân - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (Đắk Lắk) cho biết, mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều gia súc của người dân dọc bờ suối bị chết.

tienphong-3-8259.jpg
Đàn bò bị chết sau khi nước suối dâng cao.

Cụ thể, vào ngày 5/9, mực nước suối dâng cao bất ngờ khiến người dân các thôn Ma Lúa, Ma Đĩa và Ma Đao chăn thả gia súc không kịp di chuyển đàn vật nuôi.

Hậu quả, có 37 gia súc bị chết, gồm 31 con bò, 2 con trâu và 4 con dê. Tổng thiệt hại khoảng 420 triệu đồng.

tienphong-5.jpg
Trâu bị chết đuối do ngập nước.

Đây là tài sản của phần lớn bà con đồng bào dân tộc thiểu số, do đó, UBND xã Tây Sơn đang lập tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk để có phương án hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại.

Hiện trên địa bàn, một số nơi của Đắk Lắk xuất hiện mưa lớn. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ chiều và đêm 5/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30–80mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh sẽ tiếp tục có mưa lớn, tổng lượng mưa có thể đạt từ 30–60mm, có nơi trên 80mm. Nhiều khu vực vùng trũng thấp, ven sông suối thuộc phía Tây tỉnh có nguy cơ ngập úng cục bộ và khu vực ngầm tràn giao thông bị chia cắt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm.

Đối với các vùng ven biển, cần quản lý phương tiện ra khơi, thông báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại các khu vực du lịch và nuôi trồng hải sản.

Tại đồng bằng và miền núi, cần rà soát các phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm và kiểm soát giao thông tại các điểm ngập. Cần chủ động tiêu nước và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật thông tin thời tiết để người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương phải tổ chức trực ban và báo cáo tình hình thường xuyên.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mưa lũ #thiệt hại #gia súc

