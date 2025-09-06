Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khu dân cư trung tâm tỉnh Lai Châu không có điện: Đường nhầy nhụa khi mưa, bụi mù khi nắng

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mặc dù đất đấu giá đã được cấp sổ đỏ, hàng chục hộ dân xây dựng nhà và chuyển về sinh sống, nhưng đến nay khu dân cư nằm 2 bên đường Tôn Thất Bách (tổ 27, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) vẫn trong cảnh cực kỳ nhếch nhác. Tuyến đường chưa được rải nhựa, hệ thống điện, chiếu sáng chưa hoàn thiện.

Những ngày mưa, mặt đường cấp phối trong khu vực này trở nên lầy lội, khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt. “Gia đình tôi chuyển về từ đầu năm, đi lại khổ sở, trời mưa thì bẩn hết nhà, còn điện phải tự kéo từ xa, rất tốn kém. Cơ sở hạ tầng tối thiểu không có nên rất khó để ổn định cuộc sống”, anh Cung Văn Tân, một hộ dân tại đây chia sẻ.

4.jpg
Bên trong khu dân cư phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu

Không chỉ bất tiện, nhiều gia đình muốn xây nhà cũng phải dừng ý định. Anh Lã Sơn, tổ 27, phường Tân Phong cho biết: “Tôi đang thuê nhà mỗi tháng mất từ 2 - 2,5 triệu đồng. Muốn về ở trên đất của mình nhưng cơ sở hạ tầng chưa có, phát sinh chi phí thêm nên rất khó xoay sở. Chúng tôi chỉ mong hạ tầng sớm hoàn thiện để an cư”.

Theo ghi nhận, hiện tuyến đường đã có 23 ngôi nhà hoàn thiện, hàng loạt hộ dân đang xây dựng dở dang. Tuy nhiên, tất cả đều phải sống trong tình cảnh thiếu thốn điện, nước, trong khi đường vào khu dân cư bụi mù mịt. “Chúng tôi chỉ mong một con đường sạch sẽ, có đèn chiếu sáng để sinh hoạt thuận tiện hơn”, bà Hoàng Thị Phúc bày tỏ.

3.jpg
Người dân tự kéo điện về dùng

Đáng chú ý, dự án tọa lạc ngay tại một phường trung tâm của tỉnh Lai Châu được đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2020. Theo nguyên tắc, dự án phải hoàn thiện hạ tầng trước khi giao cho dân về ở. Người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng nhiều năm qua hạ tầng vẫn chưa được đầu tư đồng bộ.

2.jpg
Mặt đường﻿ chưa được thảm nhựa bụi mù mịt mỗi khi có xe qua

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nghiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết, dự án trước đây do thành phố Lai Châu thực hiện, đã được bàn giao về Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu từ 1/7. Ở góc độ chính quyền địa phương, phường đã có ý kiến để các cấp sớm giải quyết cho người dân.

Ông Nguyễn Quang Khoa, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã nhận bàn giao dự án. Ban đã có báo cáo tỉnh để được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Hiện tại, dự án chưa được bố trí vốn.

Đức Anh
