Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đường 'rùa bò' 700 m làm 8 năm chưa xong

Hoài Văn

TPO - Dự án đường Quang Trung (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) dài chỉ hơn 700 mét nhưng dang dở suốt 8 năm nay. Dự án “rùa bò” ám ảnh người dân suốt cả chục năm trời vì nắng thì bụi mù mịt còn mưa xuống thì lầy lội

tp-anh-1-duong-quang-trung.jpg
Dự án đường Quang Trung được UBND huyện Núi Thành phê duyệt năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 68,7 tỷ đồng. Dự án﻿ có chiều dài thiết kế hơn 740 m, kết nối trung tâm huyện với tuyến đường ven biển 129 (nay là đường Võ Chí Công) và cầu Tam Giang.
tp-a17-duong-quang-trung.jpg
tp-duong-quang-trung-4627.jpg
tp-a16-duong-quang-trung.jpg
Năm 2021 dự án tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công xây dựng là Công ty Cổ phần Vinaconex 25, với tiến độ thực hiện 270 ngày. Tuy nhiên dự án dang dở suốt nhiều năm nay khiến người dân ngao ngán.
tp-duong-quang-trung-3-6931.jpg
Ban đầu dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, sau khi giải thể cấp huyện được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam.
a4-duong-quang-trung.jpg
tp-a9-duong-quang-trung.jpg
tp-a7duong-quang-trung.jpg
tp-a14-duong-quang-trung.jpg
Dự án chậm tiến độ khiến dân khổ sở vì nắng hứng bụi mù mịt, mưa xuống thì lầy lội, phương tiện lưu thông trên tuyến đường rất khó khăn.
tp-du-an-duong-quang-trung.jpg
Dự án bắt đầu triển khai thi công từ ngày 1/3/2022. Theo chủ đầu tư, do dự án vừa triển khai thi công vừa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay đã thi công được 480m/892,2m mương dọc và khoảng 400m vỉa hè. Dự án hiện còn 24 thửa đất chưa bàn giao mặt bằng, ngoài ra còn khó khăn do thiếu nguồn đất đắp.
tp-duong-quang-trung-3.jpg
Dự án được bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên đến nay cấp có thẩm quyền chưa bố trí lại nguồn vốn nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
tp-nha-dan-canh-duong.jpg
Nhiều hộ dân không thể chịu nổi cảnh bụi đường tấn công đã phải dời đi nơi khác sống
tp-a11-duong-quang-trung.jpg
tp-duong-quang-trung-4627.jpg
tp-a13-duong-quang-trung.jpg
Mặt đường như luống cày là nỗi ám ảnh của phương tiện khi lưu thông.
tp-pct-tran-nam-hung-chia-se-cung-nguoi-dan.jpg
Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án vào hoạt động. “Dự án làm gần 10 năm vẫn chưa hoàn thành, tôi thay mặt lãnh đạo thành phố nhận khuyết điểm với người dân. Cam kết, nếu thời tiết thuận lợi thì sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân đi lại đón Tết”, ông Hưng, khẳng định.
tp-a2-duong-quang-trung.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong GPMB, đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất trong tháng 10/2025 phải có mặt bằng sạch để thi công.
Hoài Văn
#đà nẵng #đường Quang Trung #dự án đường #chậm tiến độ #bồi thường GPMB #vướng mặt bằng #thi công đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục