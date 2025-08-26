Đường 'rùa bò' 700 m làm 8 năm chưa xong

TPO - Dự án đường Quang Trung (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) dài chỉ hơn 700 mét nhưng dang dở suốt 8 năm nay. Dự án “rùa bò” ám ảnh người dân suốt cả chục năm trời vì nắng thì bụi mù mịt còn mưa xuống thì lầy lội
Năm 2021 dự án tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công xây dựng là Công ty Cổ phần Vinaconex 25, với tiến độ thực hiện 270 ngày. Tuy nhiên dự án dang dở suốt nhiều năm nay khiến người dân ngao ngán.
Dự án chậm tiến độ khiến dân khổ sở vì nắng hứng bụi mù mịt, mưa xuống thì lầy lội, phương tiện lưu thông trên tuyến đường rất khó khăn.
Mặt đường như luống cày là nỗi ám ảnh của phương tiện khi lưu thông.