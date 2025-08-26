Đường 'rùa bò' 700 m làm 8 năm chưa xong

TPO - Dự án đường Quang Trung (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) dài chỉ hơn 700 mét nhưng dang dở suốt 8 năm nay. Dự án “rùa bò” ám ảnh người dân suốt cả chục năm trời vì nắng thì bụi mù mịt còn mưa xuống thì lầy lội