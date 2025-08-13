Lãng phí chợ hơn 30 tỷ đồng ở Đà Nẵng khánh thành xong rồi để đó

TPO - Công trình chợ mới Chiên Đàn được đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khánh thành từ đầu tháng 3/2025 nhưng đến nay vẫn bỏ không, chưa vận hành đưa vào sử dụng
Chợ có quy mô 2 tầng, diện tích khoảng 1.400m², gồm nhà lồng chợ, nhà điều hành, ki-ốt cho thuê, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ khác… Công trình được khánh thành từ tháng 3/2025 nhưng đến nay vẫn rơi vào tình trạng bỏ không, lãng phí.
Cỏ dại mọc đầy
Sau khánh thành, chợ bỏ không khiến người dân ngao ngán
Theo người dân, công trình chợ được đầu tư khang trang nhưng khánh thành xong bỏ không rất lãng phí, trong khi tiểu thương phải kinh doanh trong chợ cũ chật hẹp, xuống cấp.