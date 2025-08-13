Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lãng phí chợ hơn 30 tỷ đồng ở Đà Nẵng khánh thành xong rồi để đó

Hoài Văn

TPO - Công trình chợ mới Chiên Đàn được đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khánh thành từ đầu tháng 3/2025 nhưng đến nay vẫn bỏ không, chưa vận hành đưa vào sử dụng

tp-cho-30-ty-khanh-thanh-roi-bo-khong.jpg
Công trình chợ Chiên Đàn﻿ (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh cũ; nay là xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) được đầu tư hơn 30 tỷ đồng.
tp-18-cho-bo-khong-o-dn.jpg
tp-7-cho-bo-khong.jpg
tp-9-cho-bo-khong.jpg
tp-23-cho-bo-khong-o-dn.jpg
Chợ có quy mô 2 tầng, diện tích khoảng 1.400m², gồm nhà lồng chợ, nhà điều hành, ki-ốt cho thuê, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ khác… Công trình được khánh thành từ tháng 3/2025 nhưng đến nay vẫn rơi vào tình trạng bỏ không, lãng phí.
tp-2cho-30-ty-bo-khong.jpg
tp-3cho-30-ty-bo-khong.jpg
tp-14-cho-30-ty-bo-khong.jpg
Cỏ dại mọc đầy
tp-21-cho-bo-khong-o-dn.jpg
tp-12-cho-bo-khong.jpg
tp-6-cho-30-ty-khanh-thanh-roi-dong-cua.jpg
Sau khánh thành, chợ bỏ không khiến người dân ngao ngán
tp-6-cho-30-ty-khanh-thanh-roi-dong-cua.jpg
Các ki ốt khóa cửa im ỉm
tp-2cho-30-ty-bo-khong.jpg
tp-3cho-30-ty-bo-khong.jpg
tp-10-cho-bo-khong.jpg
Theo người dân, công trình chợ được đầu tư khang trang nhưng khánh thành xong bỏ không rất lãng phí, trong khi tiểu thương phải kinh doanh trong chợ cũ chật hẹp, xuống cấp.
tp-13-cho-bo-khong.jpg
Công trình là một phần trong dự án Khu phố chợ Chiên Đàn ﻿được tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt từ năm 2017 (tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng). Chủ đầu tư là Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam cho hay, công trình đã được hoàn thành đầu tư hạ tầng, Sở Xây dựng đã nghiệm thu. Đơn vị có văn bản gửi UBND huyện Phú Ninh (cũ) về việc tiếp nhận quản lý, vận hành chợ.
tp-24-cho-bo-khong.jpg
Trao đổi với với Tiền Phong, ông Lê Văn Ninh - Chủ tịch xã Chiên Đàn cho biết hiện đến nay vẫn chưa nhận được văn bản bàn giao của chủ đầu tư liên quan đến dự án chợ Chiên Đàn. Khi nhận được văn bản bàn giao, địa phương mới có cơ sở để tiếp nhận, nghiên cứu vận hành.
Hoài Văn
