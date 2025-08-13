Lãng phí chợ hơn 30 tỷ đồng ở Đà Nẵng khánh thành xong rồi để đó

TPO - Công trình chợ mới Chiên Đàn được đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khánh thành từ đầu tháng 3/2025 nhưng đến nay vẫn bỏ không, chưa vận hành đưa vào sử dụng