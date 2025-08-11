Nhếch nhác những chợ tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An

TPO - Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số chợ ở Nghệ An đã không phát huy hiệu quả, thậm chí bị bỏ hoang, gây lãng phí.
Ghi nhận thực tế tại tầng 3 chợ Vinh, khung cảnh nhếch nhác. Nền gạch đa số đã bị bong tróc, hư hỏng. Rác thải tràn ngập các lối đi.
Nhiều bình chữa cháy đã bị hư hỏng. Hầu hết các thang máy đã không còn hoạt động, hư hỏng, bỏ hoang phí.
Ông Thái Văn Hải, Phó Trưởng ban Quản lý chợ Vinh cho biết: “Tầng 3 chợ Vinh bị bỏ trống nhiều năm. Khoảng 2 năm nay, tiểu thương ở chợ có nhu cầu đã làm đơn lên Ban quản lý xin được quây tôn để làm kho chứa hàng. Ban quản lý chợ cũng tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khai thác, chống lãng phí”.
Thế nhưng, sau 13 năm đưa vào sử dụng, chợ chỉ còn các hộ bám trụ để buôn bán rau củ quả ở đình phụ. Ở khu vực đình chính chợ hiện đang bỏ trống vì không có ai thuê.
Đại diện Ban quản lý chợ Phong Toàn cho biết, mặc dù chợ Phong Toàn xây dựng 400 ki-ốt, quầy hàng kinh doanh, nhưng trên thực tế, ngay từ thời điểm đi vào hoạt động cũng chỉ đạt được 25-30% và có xu hướng ngày càng giảm. Đặc biệt, kể từ khi dịch COVID-19, xu hướng kinh doanh, buôn bán của người dân thay đổi, hoạt động của chợ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Trong ảnh, các cửa ra vào đình chính chợ Phong Toàn "cửa đóng then cài".
Sân Pickleball "mọc" lên bên trong khu vực chợ Phong Toàn