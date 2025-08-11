Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhếch nhác những chợ tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số chợ ở Nghệ An đã không phát huy hiệu quả, thậm chí bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Video: Nhếch nhác những chợ tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An
tp-24.jpg
Chợ Vinh﻿ là chợ lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc trung Bộ. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2005 và đưa vào sử dụng sau đó 3 năm. Chợ được thiết kế gồm 3 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn của 4 tầng là 33.000 m2.
tp-6.jpg
Trong đó, tầng 1 được bố trí các ngành hàng tân dược - dụng cụ y tế, giày dép, mũ cặp, văn hóa phẩm. Tầng 2 gồm các gian hàng kinh doanh may mặc, chăn ga, gối đệm. Tầng 3 rộng 1.200 m2 chia thành khu vực văn phòng làm việc của ban quản lý chợ, văn phòng đại diện, hoạt động kinh doanh của siêu thị và dịch vụ ăn uống, giải khát.
﻿Tuy nhiên những năm qua, chỉ tầng 1, tầng 2 của chợ Vinh là hoạt động kinh doanh, buôn bán. Riêng tầng 3 chưa phát huy được tác dụng, không có người thuê nên bỏ trống.
tp-2.jpg
tp-22.jpg
tp-5.jpg
tp-8.jpg
Ghi nhận thực tế tại tầng 3 chợ Vinh, khung cảnh nhếch nhác. Nền gạch đa số đã bị bong tróc, hư hỏng. Rác thải tràn ngập các lối đi.
tp-3.jpg
tp-10.jpg
Nhiều bình chữa cháy đã bị hư hỏng. Hầu hết các thang máy đã không còn hoạt động, hư hỏng, bỏ hoang phí.
tp-9.jpg
Theo Ban quản lý chợ Vinh, năm 2017, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại tầng 3 chợ Vinh với diện tích 1.000 m2 để trưng bày giới thiệu sản phẩm tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn và sau đó thì dừng hoạt động.
tp-4.jpg
tp-1.jpg
Ông Thái Văn Hải, Phó Trưởng ban Quản lý chợ Vinh cho biết: “Tầng 3 chợ Vinh bị bỏ trống nhiều năm. Khoảng 2 năm nay, tiểu thương ở chợ có nhu cầu đã làm đơn lên Ban quản lý xin được quây tôn để làm kho chứa hàng. Ban quản lý chợ cũng tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khai thác, chống lãng phí”.
tp-14.jpg
Chợ Phong Toàn﻿ (phường Vinh Phú) được khởi công xây dựng từ năm 2009 và chính thức đưa vào hoạt động năm 2012 với tổng mức đầu tư 21 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, chợ có 1 đình chính 2 tầng kiên cố, các đình phụ kinh doanh rau, quả, thịt cá và hệ thống các ki-ốt xung quanh mặt đường Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Năng Tĩnh và các mặt đường quy hoạch phía Tây, Nam của chợ, với tổng số 400 ki-ốt.
tp-17.jpg
tp-11.jpg
tp-18.jpg
tp-12.jpg
Thế nhưng, sau 13 năm đưa vào sử dụng, chợ chỉ còn các hộ bám trụ để buôn bán rau củ quả ở đình phụ. Ở khu vực đình chính chợ hiện đang bỏ trống vì không có ai thuê.
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Đại diện Ban quản lý chợ Phong Toàn cho biết, mặc dù chợ Phong Toàn xây dựng 400 ki-ốt, quầy hàng kinh doanh, nhưng trên thực tế, ngay từ thời điểm đi vào hoạt động cũng chỉ đạt được 25-30% và có xu hướng ngày càng giảm. Đặc biệt, kể từ khi dịch COVID-19, xu hướng kinh doanh, buôn bán của người dân thay đổi, hoạt động của chợ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Trong ảnh, các cửa ra vào đình chính chợ Phong Toàn "cửa đóng then cài".
tp-20.jpg
tp-19.jpg
Sân Pickleball "mọc" lên bên trong khu vực chợ Phong Toàn
tp-21.jpg
﻿Việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới nhiều chợ nhưng không thu hút được người vào kinh doanh buôn bán dẫn đến các chợ phải bỏ hoang đang gây lãng phí và làm thất thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước.
Thu Hiền
#chợ Vinh #chợ Phong Toàn #bỏ hoang #lãng phí tài nguyên #đầu tư chợ #Nghệ An

