Đèo Khánh Lê thông xe trở lại

TPO - Sau hơn một tháng tạm cấm do ảnh hưởng mưa lớn, sạt lở, đèo Khánh Lê được phép thông xe trở lại từ ngày 24/12, song chỉ áp dụng có điều kiện và theo khung giờ nhất định.

Sáng 24/12, Sở Xây dựng Khánh Hòa ban hành thông báo cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh).

Cụ thể, kể từ ngày 24/12, các phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ từ 6 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Đèo Khánh Lê thông xe trở lại.

Các phương tiện lưu thông ngoài khung giờ trên (từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), phương tiện có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe ô tô chở người trên 16 chỗ được khuyến cáo chủ động lựa chọn tuyến Quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác để di chuyển giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo rộng rãi nội dung này đến các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực để nắm bắt, thực hiện đúng thời gian lưu thông cho phép trên Quốc lộ 27C; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo các phương tiện chấp hành đúng quy định.

Hiện nay, tình hình mưa lớn tại khu vực đèo Khánh Lê vẫn diễn biến phức tạp. Đơn vị bảo trì đường bộ đang tiếp tục thu dọn đất đá, sửa chữa và khắc phục hư hỏng tại nhiều đoạn tuyến. Do đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi có mưa lớn, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Trong quá trình di chuyển, cần chú ý quan sát hiện trạng tuyến đường để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố; chủ động giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống biển báo và phương án phân luồng tại các khu vực đang thi công.

Đèo Khánh Lê thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và UBND xã Nam Khánh Vĩnh hỗ trợ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sửa chữa tuyến đường. Ban Quản lý Bảo trì công trình đường bộ Khánh Hòa chịu trách nhiệm tổ chức, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án tổ chức giao thông và các quy định hiện hành.

Đèo Khánh Lê dài 33km, là một trong những cung đường đèo đẹp và ấn tượng nhất trên quốc lộ 27C, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, tuyến đèo có nhiều khúc cua tay áo, độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa. Gần đây nhất, ngày 16/11, đá từ đèo rơi trúng một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Sau đó tuyến đèo này còn xuất hiện thêm hàng chục điểm sạt lở nhỏ khác nhau.