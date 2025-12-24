Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 100 tỷ đồng của người dân Cà Mau bị lừa qua mạng

Tân Lộc
TPO - Tính đến tháng 12/2025, Cà Mau đã ghi nhận 91 vụ việc lừa đảo qua mạng, với tổng thiệt hại ước tính lên đến 105 tỷ đồng.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo An toàn số cho cộng đồng - xây dựng Cà Mau thành địa phương điển hình về bảo vệ người dân trên không gian mạng, do báo Đại đoàn kết và Hiệp hội Chuyển đổi số Cà Mau tổ chức chiều 24/12.

tien6175.jpg
Thượng tá Trần Duy Kiên, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Trần Duy Kiên, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận hơn 90 vụ việc lừa đảo qua mạng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 105 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 77 vụ, đang tiếp tục xác minh 14 vụ, điều tra làm rõ được 4 vụ, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Thượng tá Kiên đã đưa ra các phương thức lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng như mạo danh cơ quan nhà nước (thuế, điện lực, công an, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa hoặc thông báo vi phạm). Sau đó dẫn dụ người dân truy cập link độc, cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, lừa chuyển tiền...

“Thông qua các nền tảng game, đổi thưởng, kẻ xấu dẫn dụ người dùng sang các website trò chơi trực tuyến bất hợp pháp với máy chủ đặt ở nước ngoài để trục lợi và lừa đảo”, Thượng tá Kiên thông tin.

Mới đây nhất, ông Đỗ Công Huyên, nhân viên bảo vệ tại một trường học ở xã Sông Đốc (Cà Mau) nhận cuộc gọi xưng nhân viên công ty nước rồi yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân, xác thực khuôn mặt để “lưu hồ sơ điện tử”. Sau đó, toàn bộ số tiền hơn 350 triệu đồng tích góp nhiều năm của gia đình trong tài khoản ông Huyên đã bị chiếm đoạt.

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau xác định việc xây dựng “lá chắn số” từ chính nhận thức của người dân là giải pháp căn cơ, lâu dài và bền vững nhất. Thời gian qua, công an Cà mau đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, tập huấn để người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện lừa đảo qua mạng.

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận, phản ánh kịp thời, chính xác, góp phần tạo dựng “lá chắn thông tin” - yếu tố then chốt để củng cố niềm tin xã hội, xây dựng văn hóa an toàn số cho người dân.

Tân Lộc
#lừa đảo mạng #Cà Mau #tội phạm công nghệ cao #bảo vệ số #an toàn số

