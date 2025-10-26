Công an Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng

TPO - Công an TP Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện với quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng và các hoạt động bên lề.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngày 25 - 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng – “Công ước Hà Nội 2025”, với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai”.

Đây là lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội được chọn là địa điểm gắn với một công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong quá trình xây dựng, thương lượng và thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Quán triệt, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thiện toàn bộ phương án bảo vệ theo tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”.

Cụ thể, chú trọng các nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ khu vực tổ chức, các địa điểm lưu trú, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu, khách quốc tế; đồng thời tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, khủng bố, tấn công mạng và các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự công cộng, CATP Hà Nội còn đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh mạng, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguồn thông tin xấu độc, âm mưu xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và sự kiện.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động, kỷ luật và trách nhiệm, CATP Hà Nội đã và đang thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao đa phương mang tầm quốc tế, khẳng định vị thế, hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, an toàn và hội nhập.