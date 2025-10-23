Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

CSGT Hà Nội diễn tập phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã triển khai diễn tập phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

dien-tap-1.jpg

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng gồm CSGT, Công an cấp xã và lực lượng quân đội đã đồng loạt triển khai tại các nút giao thông trên tuyến theo phương án. Ngoài việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn dự sự kiện, CSGT duy trì lực lượng phân luồng điều tiết giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông sáng nay, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, đây là sự kiện quốc tế mang tính toàn cầu, lần đầu tiên được Liên hợp quốc lựa chọn tổ chức ở Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế.

Trước ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện đặc biệt này, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổng thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh an toàn, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đại biểu tham dự, đồng thời duy trì trật tự, an toàn và thông suốt giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

dien-tap-2.jpg

Theo lịch trình dự kiến, Lễ mở ký Công ước diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 25/10 và ngày 26/10 với nhiều hoạt động cấp Nhà nước. Dự kiến sẽ có khoảng 40 đoàn nguyên thủ các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự sự kiện này.

Công tác dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được phòng CSGT được triển khai nghiêm túc, đúng phương án. Ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn, lực lượng CSGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến xung quanh nơi diễn ra các hoạt động Lễ mở ký Công ước Hà Nội và nơi ăn nghỉ của các đại biểu, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

dien-tap-3.jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Việt Nam được Liên hợp quốc lựa chọn là nơi tổ chức lễ mở ký một Công ước quốc tế mang tính toàn cầu, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổng thể, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đại biểu tham dự, đồng thời duy trì trật tự, an toàn và thông suốt giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

dien-tap.jpg

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CSGT tăng cường ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, chủ động nắm tình hình, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm và trên các tuyến đường phục vụ Lễ mở ký Công ước.

Song song với đó, các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, chở hàng hóa cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm… nhằm duy trì TTATGT thông suốt trên toàn thành phố.

Thanh Hà
#An ninh giao thông cho sự kiện quốc tế #Diễn tập phương án bảo đảm trật tự #Bảo vệ lãnh đạo và đoàn khách quốc tế #Ứng phó ùn tắc giao thông #Vai trò của lực lượng CSGT trong sự kiện #Tăng cường kiểm soát và tuần tra giao thông #Ý nghĩa quốc tế của Công ước Hà Nội #Quản lý giao thông trong ngày diễn ra sự kiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục