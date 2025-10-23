CSGT Hà Nội diễn tập phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng gồm CSGT, Công an cấp xã và lực lượng quân đội đã đồng loạt triển khai tại các nút giao thông trên tuyến theo phương án. Ngoài việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn dự sự kiện, CSGT duy trì lực lượng phân luồng điều tiết giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng Cảnh sát giao thông sáng nay, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, đây là sự kiện quốc tế mang tính toàn cầu, lần đầu tiên được Liên hợp quốc lựa chọn tổ chức ở Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của nước ta trên trường quốc tế.

Trước ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện đặc biệt này, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổng thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh an toàn, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đại biểu tham dự, đồng thời duy trì trật tự, an toàn và thông suốt giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

Theo lịch trình dự kiến, Lễ mở ký Công ước diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 25/10 và ngày 26/10 với nhiều hoạt động cấp Nhà nước. Dự kiến sẽ có khoảng 40 đoàn nguyên thủ các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự sự kiện này.

Công tác dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được phòng CSGT được triển khai nghiêm túc, đúng phương án. Ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn, lực lượng CSGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến xung quanh nơi diễn ra các hoạt động Lễ mở ký Công ước Hà Nội và nơi ăn nghỉ của các đại biểu, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Việt Nam được Liên hợp quốc lựa chọn là nơi tổ chức lễ mở ký một Công ước quốc tế mang tính toàn cầu, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổng thể, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đại biểu tham dự, đồng thời duy trì trật tự, an toàn và thông suốt giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CSGT tăng cường ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, chủ động nắm tình hình, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm và trên các tuyến đường phục vụ Lễ mở ký Công ước.

Song song với đó, các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, chở hàng hóa cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm… nhằm duy trì TTATGT thông suốt trên toàn thành phố.